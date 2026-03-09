Suspeito de matar mulher na frente do filho de 10 anos é preso em BH

O suspeito de matar Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos, na frente do filho de 10 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (9/3) em Belo Horizonte. O homem, identificado como Jhonatans Douglas de Oliveira, de 36 anos, foi localizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em uma praça no bairro Zilah Spósito, na Região Norte da capital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o suspeito possui três passagens pelo sistema prisional.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (8/3), na residência do casal, localizada na Rua China, bairro Baronesa, em Santa Luzia (MG). Segundo a PMMG, Mariana foi encontrada no quarto do casal desacordada e com mais de 30 perfurações de faca, incluindo um corte profundo no pescoço.

No momento do ataque, três filhos da vítima estavam na casa: um menino de 10 anos e uma menina de 8, ambos de relacionamentos anteriores, e uma criança de 5 anos, filha do suspeito. O filho mais velho presenciou o crime, ligou para o 190 e correu até a casa de um vizinho para pedir ajuda.

Equipes do Samu foram acionadas e constataram a morte de Mariana. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os exames no local e identificou a gravidade das lesões. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).Após o crime, o suspeito fugiu. Ele permaneceu foragido até ser localizado e preso nesta segunda-feira.

O velório de Mariana ocorrerá nesta segunda-feira (9/3), das 14h30 às 16h30, na Capela Amor do Cemitério Belo Vale, no bairro Belo Vale, em Santa Luzia.