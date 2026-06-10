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GRÁVIDA DE 29 ANOS

MG: médico é preso em flagrante por suspeita de morte de gestante

Obstetra é suspeito de duplo homicídio da mãe e do feto que ela carregava, por negligência médica e omissão no atendimento em unidade de saúde

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Repórter
10/06/2026 23:03

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Vista parcial da cidade de Tres Marias, na Região Central de Minas Gerais
Mortes ocorreram na cidade de Três Marias, na Região Central de Minas crédito: Renato Weil/EM/D.A.Press

Um médico obstetra foi preso em flagrante nessa terça-feira (9/6), em Três Marias, na região Central do estado, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele é suspeito de negligência médica e omissão no atendimento a uma gestante de 29 anos, o que teria causado a morte da jovem e do feto que ela carregava.

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De acordo com levantamentos preliminares da PCMG, a gestante, com aproximadamente 30 semanas de gravidez, deu entrada em uma unidade do município às 20h30 de segunda-feira (8/6), apresentando quadro de pico hipertensivo. A morte dela, que levou também ao óbito fetal, foi declarada às 5h45 do dia seguinte.

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Relatos colhidos pela PCMG com profissionais da unidade hospitalar indicaram que o obstetra teria comparecido ao local apenas após a segunda parada cardiorrespiratória da paciente. Tampouco teria sido realizado um procedimento cesariano. Além dos depoimentos, documentos e imagens também teriam apontado a ausência do obstetra durante parte do atendimento.

De acordo com os elementos reunidos pela PCMG, a demora no comparecimento do médico plantonista ao hospital, bem como na avaliação da paciente e na adoção das medidas assistenciais consideradas necessárias, teriam sido determinantes para a morte da jovem.

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Equipes da PCMG e da Polícia Militar localizaram e detiveram o suspeito. A prisão em flagrante foi ratificada pela suposta prática de duplo homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. As investigações sobre o caso seguem em andamento.

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