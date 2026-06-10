Médicos da rede municipal de BH encerram paralisação e retomam atividades

Depois de uma paralisação de cerca de 14 horas, profissionais da rede municipal de saúde da capital mineira decidiram, em assembleia realizada na noite desta quarta-feira (10/6), encerrar a mobilização e retomar as atividades. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), a decisão ocorreu após negociação com o secretário de Governo de Belo Horizonte, Guilherme Daltro.

A categoria reivindicava um reajuste de 3%, além do índice de 4,11% para recomposição salarial, proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O aumento real já havia sido concedido à maioria dos profissionais da rede municipal de saúde, exceto médicos e cirurgiões-dentistas. Durante uma reunião, o representante do Executivo municipal concordou em estender o percentual a toda a categoria.

A paralisação começou às 7h de quarta-feira e, inicialmente, estava prevista para prosseguir até as 7h de quinta-feira (11/6). No entanto, em decorrência do acordo, os profissionais da saúde se desmobilizaram por volta das 21h. Se tivesse prosseguido, o ato poderia ter se transformado em greve.

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Durante o período de mobilização, os médicos mantiveram atendimentos de urgência em hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), conforme a demanda dos pacientes. A medida havia sido tomada por orientação do Sinmed-MG.