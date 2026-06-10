Ponte histórica furtada é encontrada no interior de Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A ponte metálica de aproximadamente 20 metros de extensão furtada da zona rural de Prados, no Campo das Vertentes, foi encontrada na tarde desta quarta-feira (10/6), em um distrito a cerca de 180 quilômetros do município de origem. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

De acordo com a corporação, a estrutura foi localizada no distrito de Mogol, zona rural do município de Lima Duarte, na Zona da Mata mineira.

Segundo as informações preliminares, pessoas que a adquiriram disseram que teriam comprado a ponte de um fazendeiro, por meio de intermediador. A ponte se encontra em um projeto, em uma reserva ambiental.

Ainda conforme a PCMG, o furto ocorreu em uma área conhecida como Rota 58, perto da BR-265, nas proximidades do povoado da Pitangueira, em Prados. As informações preliminares dão conta de que a estrutura subtraída possuía aproximadamente 20 metros de comprimento e cinco metros de largura.

As investigações apontaram inicialmente que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriados para o corte da ponte de ferro, bem como veículo de grande porte para o transporte do material. Durante os levantamentos, também foi constatado o bloqueio da estrada de acesso ao local, circunstância que, segundo os policiais, pode indicar planejamento prévio da ação criminosa.

A ponte, composta por ferro maciço, pertence ao patrimônio da cidade. Isso porque a construção integra o antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas. De acordo com a Prefeitura de Prados, mesmo sem a utilização ferroviária, a ponte possuía valor histórico para o município e era utilizada por ciclistas que percorrem o antigo leito da ferrovia.

Ela foi inaugurada no século 19 e integrava o trecho desativado da malha da Estrada de Ferro Oeste de Minas, que veio da Inglaterra para o Brasil no ano de 1850.

O Executivo municipal também manifestou que representantes estiveram no local para averiguar a situação e acompanhar os procedimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado.

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A administração de Prados ainda comunicou que os militares participaram da ação, bem como o secretário municipal de Agricultura, Márcio Ladeira; o coordenador da Defesa Civil, Roberto Franco; e o auxiliar administrativo Bruno Velho. "A prefeitura acompanhará o andamento das investigações e prestará o apoio aos órgãos de segurança", afirmou ainda a nota.