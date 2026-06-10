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HOMICÍDIO

Trio é preso por morte de homem encontrado em decomposição avançada

Corpo da vítima foi encontrado vinte dias depois do crime. Suspeitos agiram com uma mulher que segue foragida

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
10/06/2026 12:30

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Carros da PC crédito: PC/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) solucionou o caso do homem de 33 anos encontrado em avançado de decomposição na própria casa no bairro São Francisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Três homens de 21, 22 e 48 anos, foram presos pelo crime. 

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As investigações do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o assassinato aconteceu na madrugada do dia 5 de março e que o crime foi planejado pelo trio e uma mulher, que ainda não foi localizada. 

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela PCMG registraram o grupo se dirigindo à residência da vítima, arrombando o portão e entrando no local. Segundo as apurações, a vítima foi agredida inicialmente com uma barra de ferro e, em seguida, atingida com golpes de faca. Ambos objetos foram localizados e apreendidos. 

A PCMG utilizou cruzamento das imagens de segurança, que mostram a mulher deixando a casa portando uma faca, com dados de monitoramento eletrônico que apontaram compatibilidade entre a localização da suspeita investigada e o horário dos fatos. 

As apurações também incluíram laudos periciais e exame de necropsia, testemunhos e declarações colhidas durante a investigação.

De acordo com o delegado Lucas Daniel Alves Nunes, responsável pela investigação, o trabalho policial permitiu reconstruir a dinâmica do crime, individualizar a participação de cada investigado e reunir elementos para responsabilização criminal dos suspeitos.

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Os investigados detidos foram encaminhados ao sistema prisional após os trabalhos de polícia judiciária, e as investigações prosseguem para prisão da quarta investigada.

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