Trio é preso por morte de homem encontrado em decomposição avançada

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) solucionou o caso do homem de 33 anos encontrado em avançado de decomposição na própria casa no bairro São Francisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Três homens de 21, 22 e 48 anos, foram presos pelo crime.

As investigações do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontam que o assassinato aconteceu na madrugada do dia 5 de março e que o crime foi planejado pelo trio e uma mulher, que ainda não foi localizada.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela PCMG registraram o grupo se dirigindo à residência da vítima, arrombando o portão e entrando no local. Segundo as apurações, a vítima foi agredida inicialmente com uma barra de ferro e, em seguida, atingida com golpes de faca. Ambos objetos foram localizados e apreendidos.

A PCMG utilizou cruzamento das imagens de segurança, que mostram a mulher deixando a casa portando uma faca, com dados de monitoramento eletrônico que apontaram compatibilidade entre a localização da suspeita investigada e o horário dos fatos.

As apurações também incluíram laudos periciais e exame de necropsia, testemunhos e declarações colhidas durante a investigação.

De acordo com o delegado Lucas Daniel Alves Nunes, responsável pela investigação, o trabalho policial permitiu reconstruir a dinâmica do crime, individualizar a participação de cada investigado e reunir elementos para responsabilização criminal dos suspeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os investigados detidos foram encaminhados ao sistema prisional após os trabalhos de polícia judiciária, e as investigações prosseguem para prisão da quarta investigada.