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DE OLHO NO GOLPE

Herança em MG: idosa denuncia ameaças e golpe de falsa advogada

Mulher afirmou que realizou diversos pagamentos desde 2010 e passou a receber ameaças quando interrompeu os depósitos

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/06/2026 06:17 - atualizado em 10/06/2026 07:11

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Estudantes e jovens advogados, acostumados com a lógica das redes sociais, podem ter dificuldade em compreender a importância de limites e responsabilidades
A vítima afirmou que ouviu ameaças de perda de bens, incluindo casas e uma chácara - (Imagem Ilustrativa) crédito: Pixabay

Uma idosa de 81 anos denunciou ter sido vítima de estelionato e ameaças ao contratar uma suposta advogada para acompanhar um processo de herança em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

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Segundo o registro da Polícia Militar, a mulher compareceu à sede da 184ª Companhia relatando que, em 2010, contratou uma mulher que se apresentou como advogada para atuar em um processo de inventário.

A vítima afirmou que, ao longo dos anos, a suposta profissional passou a solicitar sucessivos pagamentos sob a justificativa de que os valores eram necessários para dar andamento ao processo.

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De acordo com a idosa, após inúmeras transferências e cobranças, ela descobriu que a mulher não exercia a advocacia e decidiu interromper os pagamentos. A partir desse momento, segundo o relato, a suspeita passou a realizar ligações telefônicas com ameaças.

A vítima afirmou que ouviu ameaças de perda de bens, incluindo casas e uma chácara, além de ameaças de destruir documentos relacionados aos imóveis. Ainda conforme o registro policial, a mulher relatou ter sofrido diversas tentativas de extorsão após se recusar a continuar realizando depósitos.

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A idosa informou que possuía um processo de inventário na comarca de Sacramento (MG), mas disse não ter detalhes sobre o andamento da ação após se mudar para Uberaba. Ela foi orientada a procurar a Polícia Civil para prestar esclarecimentos complementares e formalizar representação criminal contra a suspeita.

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