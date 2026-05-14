Golpe do falso prêmio: mulher acha que receberia dinheiro e ganha dívida
Criminosos usaram dados da vítima para emitir cartão de crédito sem autorização
Uma idosa de 60 anos foi vítima de um golpe eletrônico ao acreditar que foi contemplada em uma suposta promoção financeira em Uberaba (MG), no Triângulo.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, registrado nessa quarta-feira (13/5), criminosos utilizaram os dados pessoais da vítima para confeccionar um cartão de crédito em nome dela sem autorização.
De acordo com o relato, a mulher passou a receber mensagens pelo WhatsApp há cerca de dois meses de um homem que se apresentava como funcionário da plataforma PicPay.
Durante as conversas, o suspeito afirmou que ela havia sido contemplada em uma promoção e que precisava fornecer alguns dados para receber o suposto prêmio.
Acreditando na história, a vítima compartilhou informações pessoais e dados considerados sensíveis. Posteriormente, ela descobriu que havia caído em um golpe e percebeu que os criminosos usaram os dados para emitir um cartão de crédito vinculado ao nome dela.
Segundo a ocorrência, o cartão passou a ser utilizado de forma indevida e a mulher começou a receber cobranças diárias referentes a débitos desconhecidos.
Ela afirmou à polícia que nunca solicitou o cartão nem autorizou qualquer operação financeira. A vítima também informou que procurou orientação junto ao Procon e foi orientada a registrar a ocorrência policial antes de iniciar os procedimentos administrativos para contestar as cobranças.
O caso será investigado pelas autoridades responsáveis para identificar os envolvidos no esquema de fraude eletrônica.