Ponte do século 19 é furtada em cidade de Minas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma ponte metálica de aproximadamente 20 metros de extensão foi furtada da zona rural de Prados, no Campo das Vertentes. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o caso, já que a estrutura faz parte do patrimônio do município.

Segundo a corporação, o furto ocorreu em uma área conhecida como Rota 58, perto da BR-265, nas proximidades do povoado da Pitangueira, em Prados. As informações preliminares dão conta de que a estrutura subtraída possuía aproximadamente 20 metros de comprimento e cinco metros de largura.

As investigações apontaram inicialmente que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriados para o corte da ponte de ferro, bem como veículo de grande porte para o transporte do material. Durante os levantamentos, também foi constatado o bloqueio da estrada de acesso ao local, circunstância que, segundo os policiais, pode indicar planejamento prévio da ação criminosa.

A perícia oficial foi acionada e os trabalhos investigativos prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis, esclarecer a dinâmica dos fatos e promover a recuperação do bem subtraído. "Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, desde que não comprometam o andamento das investigações", concluiu a PCMG em nota.

A ponte, composta por ferro maciço, pertence ao patrimônio da cidade. Isso porque a construção integra o antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas. De acordo com a prefeitura de Prados, mesmo sem a utilização ferroviária, a ponte possuía valor histórico para o município, e era utilizada por ciclistas que percorrem o antigo leito da ferrovia.

Ela foi inaugurada no século 19, e integrava o trecho desativado da malha da Estrada de Ferro Oeste de Minas, que veio da Inglaterra para o Brasil no ano de 1850.

O Executivo municipal também manifestou que representantes estiveram no local para averiguar a situação e acompanhar os procedimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado.

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A administração de Prados ainda comunicou que os militares participaram da ação, bem como o secretário municipal de Agricultura, Márcio Ladeira; o coordenador da Defesa Civil, Roberto Franco; e o auxiliar administrativo Bruno Velho. "A prefeitura acompanhará o andamento das investigações e prestará o apoio aos órgãos de segurança", afirmou ainda a nota.