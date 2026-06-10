Ponte do século 19 é furtada em cidade de Minas
Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. Estrutura possui cerca de 20 metros e criminosos teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriados
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Uma ponte metálica de aproximadamente 20 metros de extensão foi furtada da zona rural de Prados, no Campo das Vertentes. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito para apurar o caso, já que a estrutura faz parte do patrimônio do município.
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Segundo a corporação, o furto ocorreu em uma área conhecida como Rota 58, perto da BR-265, nas proximidades do povoado da Pitangueira, em Prados. As informações preliminares dão conta de que a estrutura subtraída possuía aproximadamente 20 metros de comprimento e cinco metros de largura.
As investigações apontaram inicialmente que os autores teriam utilizado maquinário e ferramentas apropriados para o corte da ponte de ferro, bem como veículo de grande porte para o transporte do material. Durante os levantamentos, também foi constatado o bloqueio da estrada de acesso ao local, circunstância que, segundo os policiais, pode indicar planejamento prévio da ação criminosa.
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A perícia oficial foi acionada e os trabalhos investigativos prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis, esclarecer a dinâmica dos fatos e promover a recuperação do bem subtraído. "Outras informações poderão ser divulgadas oportunamente, desde que não comprometam o andamento das investigações", concluiu a PCMG em nota.
A ponte, composta por ferro maciço, pertence ao patrimônio da cidade. Isso porque a construção integra o antigo trecho da Ferrovia Oeste de Minas. De acordo com a prefeitura de Prados, mesmo sem a utilização ferroviária, a ponte possuía valor histórico para o município, e era utilizada por ciclistas que percorrem o antigo leito da ferrovia.
Ela foi inaugurada no século 19, e integrava o trecho desativado da malha da Estrada de Ferro Oeste de Minas, que veio da Inglaterra para o Brasil no ano de 1850.
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O Executivo municipal também manifestou que representantes estiveram no local para averiguar a situação e acompanhar os procedimentos. Um boletim de ocorrência foi registrado.
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A administração de Prados ainda comunicou que os militares participaram da ação, bem como o secretário municipal de Agricultura, Márcio Ladeira; o coordenador da Defesa Civil, Roberto Franco; e o auxiliar administrativo Bruno Velho. "A prefeitura acompanhará o andamento das investigações e prestará o apoio aos órgãos de segurança", afirmou ainda a nota.