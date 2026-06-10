Restaurante lamenta morte de mulher que passou mal durante almoço

O Restaurante Chefão BR-040 se pronunciou nesta quarta-feira (10/6) sobre a morte de uma mulher de 67 anos que passou mal enquanto almoçava no estabelecimento, às margens da BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em nota divulgada nas redes sociais, o restaurante lamentou o ocorrido, afirmou que a cliente já apresentava sintomas antes da parada para a refeição e pediu respeito à família da vítima enquanto a causa da morte é investigada.

“É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de uma cliente ocorrido em nosso restaurante na data de ontem (9/6). Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossas mais sinceras condolências e orações para que Deus conceda conforto e força a todos”, declarou o estabelecimento.

Após uma mulher, de 67 anos, morrer ao passar mal em um restaurante às margens da BR-040, em Ribeirão das Neves (MG), o estabelecimento se pronunciou por meio de nota nas redes sociais Reprodução/Redes Sociais

O Chefão BR-040 também afirmou que acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a concessionária Via Cristais responsável pelo trecho da rodovia e a Polícia Militar depois que a mulher voltou a passar mal durante o almoço.

"Segundo relato de familiares aos profissionais que atenderam a ocorrência, ela já havia passado mal diversas vezes durante o trajeto, apresentando episódios de vômito e fortes dores no peito, tendo inclusive recebido medicação durante a viagem. Ao chegar ao restaurante para almoçar, voltou a se sentir mal. Imediatamente, a pedido da família, acionamos o SAMU, a equipe da Via Cristais e a Polícia Militar, que compareceram prontamente ao local."

A nota ainda aborda as informações que circulam sobre um possível consumo de escondidinho de camarão antes do mal-estar. Segundo o restaurante, um familiar relatou que a cliente possuía alergia ao alimento e chegou a alertá-la no momento em que ela colocou o prato no buffet. "A causa da morte somente poderá ser determinada pelos exames e procedimentos periciais competentes."

O estabelecimento ressaltou que os alimentos servidos são identificados com placas informativas. "Reforçamos ainda que todos os pratos servidos em nosso buffet são devidamente identificados com placas informativas para orientação dos clientes. Pedimos respeito à memória da falecida, à dor da família e aos profissionais envolvidos, evitando especulações ou conclusões precipitadas. Que Deus conforte o coração de todos neste momento tão difícil.”

O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (9/6), no km 505 da BR-040, na região do Vale das Acácias. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local, a corporação encontrou um casal fazendo manobras de ressuscitação na vítima.

Em seguida, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Samu assumiu o atendimento e utilizou um desfibrilador, mas não conseguiu reverter o quadro. A morte foi constatada no local.

A irmã da vítima, de 62 anos, informou que ambas viajavam do Rio de Janeiro para Goiás, onde moram com familiares. Segundo o relato, a mulher tinha histórico de problemas respiratórios, além de alergia a camarão e outras comorbidades.

Ainda conforme a familiar, durante o trajeto a vítima começou a apresentar falta de ar, vômitos e forte dor de cabeça, o que fez com que as duas realizassem diversas paradas ao longo da viagem. Ela afirmou que a irmã havia consumido um escondidinho de camarão antes do início dos sintomas.

A perícia da Polícia Civil não compareceu ao local devido a natureza do fato. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML). A PC informou que aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos