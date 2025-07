Alergia a camarão: você tem? Saiba quais são os sinais de alerta

Imagine saborear um prato à base de camarão e, em poucos minutos, sentir coceira intensa na pele, inchaço ou dificuldade para respirar. Para milhões de pessoas, a alergia a camarão transforma o prazer da gastronomia em um risco real à saúde, e muitas delas sequer sabem que têm essa condição.

A alergia a camarão é uma das formas mais frequentes de alergia alimentar e pode se manifestar em qualquer fase da vida, mesmo em pessoas sem histórico familiar. O que poucos sabem é que ela pode ser desencadeada não apenas pela ingestão do crustáceo, mas também pelo contato com o alimento cru ou, em casos raros, pela inalação de partículas durante o preparo.

“Trata-se de uma reação do sistema imunológico a proteínas do camarão, como a tropomiosina, que são confundidas com agentes nocivos. O corpo responde produzindo anticorpos que liberam substâncias como a histamina, responsáveis pelos sintomas alérgicos”, explica Gustavo Guida, geneticista dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa.

A predisposição genética também tem um papel importante. Pessoas com pais alérgicos têm mais chances de desenvolver algum tipo de alergia, incluindo à frutos do mar. Esse quadro, chamado de atopia, está relacionado à maior sensibilidade do sistema imunológico a substâncias comuns no ambiente e na alimentação.

“Além da herança genética, fatores ambientais e estilo de vida também influenciam. A exposição precoce a certos alimentos e até o excesso de higiene durante a infância podem impactar o desenvolvimento do sistema imune e aumentar o risco de alergias”, afirma Roberto Giugliani, geneticista e head de Doenças Raras da Dasa Genômica.

Principais sintomas

Os sinais podem variar de leves a graves, dependendo da sensibilidade individual e da quantidade de proteína consumida. Entre os mais comuns estão:

Sintomas leves a moderados

Urticária (vermelhidão e coceira na pele)

Inchaço nos lábios, rosto, língua ou garganta

Congestão nasal, espirros ou coriza

Náusea, cólicas, vômitos ou diarreia

Sintomas graves (anafilaxia)

Dificuldade para respirar

Queda brusca da pressão arterial

Batimentos cardíacos acelerados

Tontura ou perda de consciência

A anafilaxia é uma emergência médica e requer atendimento imediato. Diante de qualquer suspeita, é fundamental buscar orientação profissional para diagnóstico e acompanhamento adequados.

Como se proteger?