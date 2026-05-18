Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na BR-393, no Rio

Uma colisão entre um automóvel e um caminhão resultou na morte de uma mulher nesta segunda-feira (18), em Três Rios, região Centro-Sul do Rio de Janeiro. O acidente fatal ocorreu no km 172 da BR-393, durante o período da tarde.

O tráfego na região apresenta retenção e opera em sistema de meia pista, com interdição parcial de uma das faixas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, peritos técnicos foram enviados ao local para realizar os levantamentos que ajudarão a esclarecer as causas da batida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro na ocorrência por volta das 15h35. Até o momento, as autoridades não forneceram informações sobre a identidade da vítima.