Mulheres assumem o capô e aprendem mecânica para maior autonomia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma iniciativa busca mudar a relação das mulheres com o universo automotivo por meio do ensino prático de mecânica básica. Criada pela brasileira Vittória Gabriela, a oficina integra a proposta da comunidade Dona Meu Destino de ampliar a autonomia feminina no cuidado com o próprio carro.

A ideia é oferecer um ambiente de apoio onde as participantes se sintam seguras para aprender e testar sem constrangimentos. “Criamos um espaço seguro de troca entre mulheres, onde muitas se sentem mais à vontade para perguntar e aprender, superando o receio diante do julgamento”, afirma Vittória.

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Segundo a idealizadora, o medo de fazer perguntas básicas ainda é uma barreira. “Em vídeos que ensinam coisas básicas, como abrir o capô, é comum vermos comentários dizendo que, se a pessoa não sabe nem isso, não deveria tentar. Penso o contrário: é justamente aí que começa”, defende.

Dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) mostram que o Brasil tem mais de 30 milhões de mulheres habilitadas, o que representa 36% dos motoristas do país. Apesar disso, o Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que elas ainda enfrentam barreiras de acesso à informação técnica.

O que se aprende na prática

A proposta do curso parte de noções fundamentais para o dia a dia. O conteúdo ensinado inclui desde a abertura do capô até a checagem de fluidos como óleo, água, sistema de arrefecimento e freio. As alunas também aprendem sobre a calibração dos pneus, o uso de equipamentos de segurança e a troca de um pneu.

A parte teórica complementa o aprendizado com noções de manutenção preventiva e orientações sobre como se posicionar ao levar o veículo a uma oficina. A iniciativa nasceu de uma experiência pessoal de Vittória, que percebeu sua falta de conhecimento sobre o carro ao se mudar para estudar em outro estado.

“Não sabia nada. Sempre dependia do meu pai e, quando fui morar sozinha, percebi que esse desconhecimento afetava minha independência e segurança”, conta. “Saber conferir os fluidos e entender quando algo não está certo muda a relação com o carro. A gente deixa de depender de terceiros.”

Sucesso e time de especialistas

O conteúdo é ministrado por uma equipe exclusivamente feminina. O time é formado por Vittória, duas engenheiras mecânicas de uma grande montadora, duas mecânicas da Porsche Cup e duas profissionais especializadas em veículos leves.

A primeira edição do curso, realizada na Officina 37, em São Paulo, teve suas 220 vagas preenchidas. Em abril, uma nova turma reuniu mais de 200 mulheres, chegando a cerca de 420 participantes apenas em 2026.

O público é diverso, incluindo jovens e mulheres em diferentes fases da vida, muitas acompanhadas por suas filhas. O ambiente de troca não termina com as aulas, pois a comunidade mantém uma rede de apoio contínua com encontros, grupo no WhatsApp para dúvidas e indicações de mecânicos de confiança.

A oficina revela um movimento maior: o de transformar conhecimento técnico em ferramenta de independência e, ao mesmo tempo, ampliar o espaço das mulheres dentro de um universo que, por muito tempo, não foi pensado para elas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.