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Tragédia na BR-040: mulher com alergia a camarão morre em restaurante

Vítima de 67 anos seguia do Rio de Janeiro para Goiás quando passou mal em Ribeirão das Neves

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/06/2026 06:52 - atualizado em 10/06/2026 10:15

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A irmã da vítima, de 62 anos, informou que ambas viajavam do Rio de Janeiro para Goiás, onde moram com familiares
A irmã da vítima, de 62 anos, informou que ambas viajavam do Rio de Janeiro para Goiás, onde moram com familiares crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 67 anos morreu ao passar mal em um restaurante às margens da BR-040, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20, no km 505 da rodovia, na região do Vale das Acácias. Funcionários do estabelecimento acionaram a polícia após encontrarem a idosa caída no chão, sem sinais aparentes de respiração e com as extremidades do corpo arroxeadas.

Quando os militares chegaram ao local, um casal realizava manobras de ressuscitação na vítima. Em seguida, uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (Usa) do Samu assumiu o atendimento e utilizou um desfibrilador, mas não conseguiu reverter o quadro. A morte foi constatada no local.

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A irmã da vítima, de 62 anos, informou que ambas viajavam do Rio de Janeiro para Goiás, onde moram com familiares. Segundo o relato, a mulher tinha histórico de problemas respiratórios, além de alergia a camarão e outras comorbidades.

Ainda conforme a familiar, durante o trajeto a vítima começou a apresentar falta de ar, vômitos e forte dor de cabeça, o que fez com que as duas realizassem diversas paradas ao longo da viagem. Ela afirmou que a irmã havia consumido um escondidinho de camarão antes do início dos sintomas.

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A perícia da Polícia Civil não compareceu ao local devido a natureza do fato. O corpo foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML). A PC informou que aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.

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