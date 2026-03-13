Assine
FATALIDADE

Idoso tem mal súbito, bate carro e morre na Av. do Contorno em BH

Condutor sofreu parada cardiorrespiratória e morreu no local após colisão com outro veículo

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
13/03/2026 10:30 - atualizado em 13/03/2026 10:31

O condutor foi encontrado desacordado dentro do carro e em parada cardiorrespiratória. crédito: Reprodução/RBS TV

Um idoso de 65 anos morreu ao sofrer um mal súbito enquanto dirigia e se envolver em um acidente na manhã desta sexta-feira (13/3), no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Rua Joaquim Murtinho. Uma viatura da corporação que passava pela região se deparou com a colisão entre dois veículos de passeio e iniciou o atendimento.

Segundo os militares, o condutor, que estava sozinho no veículo, foi encontrado desacordado e em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros começaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 

Uma equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionada e deu continuidade ao atendimento. Apesar das tentativas de reanimação, o médico do Samu constatou a morte do idoso ainda no local.

O motorista do carro atingido pelo idoso também estava sozinho e não ficou ferido.

