Vídeo: motociclista morre após bater na lateral de carro na Grande BH
Jovem de 24 anos seguia para o trabalho quando bateu no veículo na Avenida Aníbal Macedo, no Bairro Alvorada, em Contagem; motorista teve ferimentos leves
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Um motociclista de 24 anos morreu após bater na lateral de um carro na manhã desta quarta-feira (10/6), na Avenida Aníbal Macedo, no Bairro Alvorada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem seguia para o trabalho quando a motocicleta Honda XRE atingiu a porta dianteira do lado do motorista de um Volkswagen Fox. O motorista do carro teve apenas escoriações leves.
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Imagens da câmera de segurança da Prefeitura de Contagem registraram o momento do acidente. A gravação mostra o motorista do Fox aguardando para fazer uma conversão no lado direito da pista. Ao iniciar a manobra, o veículo entra na frente da motocicleta, que atinge a lateral do carro, na porta dianteira do motorista. Com o impacto, o jovem foi arremessado do moto.
Inicialmente, testemunhas acionaram os bombeiros por volta das 9h15 informando que havia uma colisão entre carro e moto, e que uma das vítimas poderia estar presa às ferragens. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o motociclista caído na pista e em parada cardiorrespiratória.
Durante o atendimento, bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar das tentativas de salvamento, o médico da unidade de suporte avançado confirmou a morte do motociclista ainda no local.
A vítima foi identificada como Vitor Alexandre, natural de Piedade de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. Segundo informações repassadas aos militares, ele era bastante conhecido na região e estava indo para o trabalho no momento do acidente.
Já condutor do carro sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado por uma equipe de resgate ao Hospital da Unimed, em Contagem.
A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do acidente. O rabecão também foi acionado para a remoção do corpo.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro