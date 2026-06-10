Vídeo: motociclista morre após bater na lateral de carro na Grande BH

Um motociclista de 24 anos morreu após bater na lateral de um carro na manhã desta quarta-feira (10/6), na Avenida Aníbal Macedo, no Bairro Alvorada, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem seguia para o trabalho quando a motocicleta Honda XRE atingiu a porta dianteira do lado do motorista de um Volkswagen Fox. O motorista do carro teve apenas escoriações leves. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Imagens da câmera de segurança da Prefeitura de Contagem registraram o momento do acidente. A gravação mostra o motorista do Fox aguardando para fazer uma conversão no lado direito da pista. Ao iniciar a manobra, o veículo entra na frente da motocicleta, que atinge a lateral do carro, na porta dianteira do motorista. Com o impacto, o jovem foi arremessado do moto. Leia Mais Motociclista morre carbonizado ao colidir de frente com carro em MG Motociclista morre arrastado por ônibus na Região Oeste de Belo Horizonte Motociclista morre ao colidir com caminhão e ser atropelado em Contagem Inicialmente, testemunhas acionaram os bombeiros por volta das 9h15 informando que havia uma colisão entre carro e moto, e que uma das vítimas poderia estar presa às ferragens. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o motociclista caído na pista e em parada cardiorrespiratória.

Durante o atendimento, bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar das tentativas de salvamento, o médico da unidade de suporte avançado confirmou a morte do motociclista ainda no local. Motociclista morre depois de levar fechada

A vítima foi identificada como Vitor Alexandre, natural de Piedade de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. Segundo informações repassadas aos militares, ele era bastante conhecido na região e estava indo para o trabalho no momento do acidente.

Já condutor do carro sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado por uma equipe de resgate ao Hospital da Unimed, em Contagem. Motociclista morre ao bater em poste na Avenida Cristiano Machado

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do acidente. O rabecão também foi acionado para a remoção do corpo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia