BH ganha ponto extra de vacinação contra a gripe nesta segunda (1º/6)

A Prefeitura de Belo Horizonte disponibiliza, a partir desta segunda-feira (1º/6), mais um local para vacinação da campanha contra a gripe. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Hipercentro passa a aplicar o imunizante para pessoas acima de 16 anos no Shopping Caetés, localizado na Rua Caetés, 466, no Centro da capital.

A oferta de mais um ponto de imunização vem quase um mês do início da campanha de vacinação em Belo Horizonte.

Atualmente, a vacina da gripe está disponível nos 154 centros de saúde da capital, em outros postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante. Os locais podem ser consultados no portal da PBH.

No novo ponto, só serão vacinados os maiores de 16 anos. "Viabilizamos mais um local de fácil acesso para o público acima de 16 anos que ainda precisa se vacinar contra a gripe”, destacou a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde, Thaysa Drummond.

O Estado de Minas visitou o CTA neste primeiro dia de atendimento e a movimentação foi tranquila na recepção, local a que a reportagem teve acesso.

Centro de Testagem e Aconselhamento

Além da vacina contra a gripe, o CTA disponibiliza vacinas do dia a dia como as contra Hepatite B, a difteria e o tétano. A unidade tem como principal função o acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). É feita a testagem e o direcionamento para o tratamento de HIV, sífilis, hepatites B e C, além de atendimento a pessoas expostas ao risco e que necessitam de Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP) e outras maneiras de prevenção.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, instalar o CTA Hipercentro é uma medida para ampliar o acesso à vacina contra a gripe na região central da capital, local de grande circulação de pessoas.

Adesão à vacinação

Na capital já foram aplicadas 578 mil doses da vacina contra influenza. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que 326 mil doses foram destinadas ao público prioritário da campanha. Este número corresponde a 53,9% dos idosos imunizados, 40,6% das gestantes imunizadas e 36,4% das crianças de 6 meses a 6 anos.

A cobertura geral é de 50,27%. A meta estabelecida pela Secretaria de Saúde do Estado é de 90%.

Nos últimos dez dias foram aplicadas 83 mil doses de vacina da gripe em BH, sendo 28 mil destinadas ao público prioritário. A cobertura das crianças entre 6 meses e seis anos foi a que mais cresceu nos últimos dias, chegando a quase 10% de aumento.

Desde o início da campanha ampliada, em 13 de março, foram administradas nos grupos de risco 56 mil doses.

No estado, foram aplicadas 3.872.302 doses da vacina. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a cobertura entre os grupos prioritários (idosos, gestantes, puérperas, crianças de até seis anos, pessoas com comorbidades e profissionais de saúde) é de 43,86%.

O estado recebeu cerca de 7,1 milhões de doses da vacina e a distribuição é feita de acordo com a demanda de cada município.

Na capital foram realizados três sábados seguidos de vacinação. A PBH ampliou o atendimento em alguns postos da capital para permitir o acesso também nos fins de semana e feriados.

No último sábado (30/5) foram aplicadas mais de 8000 doses de vacina. O número de vacinas contra a influenza foi de 6493. Outras 1779 aplicações foram de imunizantes previstos no calendário de vacinação.

Foram aplicadas no total 8.272 doses nos 19 centros de saúde que foram abertos para a ampliação do atendimento.

Campanha multivacinação

Nesta segunda-feira (1º/6) começou uma campanha de multivacinação focada em adolescentes e crianças. Segundo a PBH os imunizantes oferecem proteção contra rotavírus, poliomielite, hepatites A e B, HPV, febre amarela, gripe, doença meningocócica e infecções pneumocócicas.

Entre as vacinas oferecidas estão a meningocócica ACWY, a pneumocócica 10-valente, a pentavalente e a tríplice viral.

A mobilização inicial aconteceu no Centro de Saúde Dom Orione, pela manhã com a presença do secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, e do secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti.

“A vacinação continua sendo uma das principais formas de prevenção e cuidado. Por isso, é essencial que pais e responsáveis aproveitem esse período para conferir a caderneta e garantir que crianças e adolescentes estejam protegidos”, destacou a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde sobre a iniciativa.

A campanha segue até 30 de junho.

Quais documentos devem levar?

Para receber o imunizante é preciso apresentar um documento com foto e o cartão de vacina. As puérperas devem apresentar também a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro do hospital onde ocorreu o parto.



Com informações de Mariana Costa



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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima