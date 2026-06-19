Empresa vence licitação de obra que visa aliviar trânsito em Nova Lima

A construtora Vereda venceu a licitação para erguer um viaduto que conectará as rodovias MG-030 e BR-356 em Nova Lima, na Grande BH, nas proximidades do Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A proposta apresentada pela empresa para executar a obra foi de R$ 43,7 milhões, segundo documentos da Associação dos Empreendedores dos Bairros Vila da Serra e Vale do Sereno (AVS), responsável pela realização do processo.

Em formato de ferradura, o viaduto permitirá que os motoristas passem diretamente de um eixo viário para o outro sem trafegar pelo trevo do BH Shopping. Por isso, promete aliviar o trânsito no local. O edital prevê que a estrutura deverá suportar tráfego intenso e ter pistas de rolamento sem interrupções ao fluxo de veículos.

O prazo para a conclusão das obras, previsto no edital, é de 24 meses após a emissão da ordem de serviço. Tal documento, que permitirá o início dos trabalhos, por sua vez, será emitido 15 dias depois da assinatura do contrato entre a AVS e a Vereda, que, obrigatoriamente, deverá ocorrer ao longo dos próximos cinco dias. Desse modo, a previsão de entrega do viaduto é para o segundo semestre de 2028.

Consultada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Lima informou que o viaduto será custeado com recursos oriundos de contrapartidas, cobradas pelo Poder Executivo de empreendimentos realizados no município.

A administração local também afirmou que fiscalizará diretamente a obra, que também será acompanhada pelo Ministério Público de Minas Gerais.



Ainda de acordo com o Executivo municipal, "o projeto foi proposto em um conjunto de obras compromissadas entre as duas prefeituras, ficando o viaduto ferradura como contribuição da cidade de Nova Lima".

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Para erguer essa estrutura viária, a construtora precisará demolir uma ponte ferroviária desativada que passa sobre a BR-356 e construir acessos, entre outros trabalhos.