Caminhões pegam fogo em acidente e BR-381 é totalmente interditada em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um grave acidente envolvendo múltiplos veículos interditou totalmente a BR-381, na altura de Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, na noite desta sexta-feira (19/6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 19h45. Conforme as informações iniciais, um caminhão-tanque se envolveu em uma colisão com outros dois caminhões — um que transportava leite e outro carregado com bobinas de aço.

Com o impacto, os veículos de carga pegaram fogo. Em meio ao acidente, outros seis veículos que tentavam desviar da colisão acabaram se envolvendo em novas batidas, informou o Corpo de Bombeiros.

Até o momento, uma vítima foi atendida no local com lesões. O estado de saúde dela não havia sido informado até a última atualização da ocorrência.

Equipes do CBMMG de Bom Jesus do Amparo e de João Monlevade atuaram no atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a concessionária responsável pela administração da rodovia também prestaram apoio à ocorrência.

Às 21h21, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou a interdição total da BR-381 nos dois sentidos da via, entre Belo Horizonte e Vitória, no km 396, próximo a Bom Jesus do Amparo. Segundo a corporação, não havia previsão para a liberação do trecho.

O local onde aconteceu o acidente integra um dos trechos mais movimentados da rodovia entre Belo Horizonte e o Vale do Aço, corredor estratégico para o transporte de cargas em Minas Gerais.

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A PRF orienta que os motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas. As causas do acidente ainda serão apuradas.