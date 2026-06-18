Guindaste desgovernado atinge casa e veículos em BH
Acidente no Bairro Jardim Vitória danificou residência e dois veículos; ninguém ficou ferido
compartilheSIGA
Um guindaste desgovernado atingiu dois veículos e uma residência na noite dessa quarta-feira (17/6), no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua Francisco de Assis de Freitas, na altura dos números 90 e 100.
Ao perder o controle, o veículo atingiu dois automóveis e invadiu uma casa, derrubando o portão, parte do muro e do telhado.
Leia Mais
Apesar dos danos, os moradores que estavam dentro do imóvel no momento do acidente não sofreram ferimentos. A BHTrans foi acionada para auxiliar no controle do trânsito no entorno da ocorrência, enquanto equipes da Defesa Civil ficaram responsáveis pela avaliação dos danos estruturais na residência.
- BH: operários ficam presos em guindaste a 40 metros de altura
- Guindaste de 26 toneladas tomba e deixa funcionário gravemente ferido
Na manhã desta quinta-feira (18/6), ainda era possível ver os rastros da destruição provocada pelo acidente. Destroços do imóvel e galhos de uma árvore atingida estavam espalhados pela calçada e pela rua.
As causas do acidente ainda não foram divulgadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia