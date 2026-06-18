Guindaste desgovernado atinge casa e veículos em BH

Um guindaste desgovernado atingiu dois veículos e uma residência na noite dessa quarta-feira (17/6), no bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na Rua Francisco de Assis de Freitas, na altura dos números 90 e 100.

Ao perder o controle, o veículo atingiu dois automóveis e invadiu uma casa, derrubando o portão, parte do muro e do telhado.

Apesar dos danos, os moradores que estavam dentro do imóvel no momento do acidente não sofreram ferimentos. A BHTrans foi acionada para auxiliar no controle do trânsito no entorno da ocorrência, enquanto equipes da Defesa Civil ficaram responsáveis pela avaliação dos danos estruturais na residência.

Na manhã desta quinta-feira (18/6), ainda era possível ver os rastros da destruição provocada pelo acidente. Destroços do imóvel e galhos de uma árvore atingida estavam espalhados pela calçada e pela rua.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

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