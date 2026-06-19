Homem é encontrado morto em lagoa de cidade mineira

Um corpo foi encontrado boiando em uma lagoa na manhã desta sexta-feira (19/6), na Praça Deputado Wilson Tanure, no Centro de Sete Lagoas (MG), na Região Central do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h para atender a ocorrência. Inicialmente, a informação repassada indicava que o corpo seria de uma mulher.

No local, equipes dos bombeiros realizaram os procedimentos necessários e acionaram a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, que ficou responsável pelos trabalhos de investigação.

Posteriormente, os bombeiros corrigiram a informação inicial e confirmaram que a vítima é um homem com idade aproximada de 50 anos.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. O corpo foi encaminhado para exames que deverão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte.

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A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.