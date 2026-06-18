Batida com caminhão-reboque deixa motorista carbonizado em MG

Um motorista morreu carbonizado na tarde dessa quarta-feira (17/6), em uma colisão entre um carro e um caminhão-reboque na MGC-135, em Engenheiro Navarro, na Região Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 440 da rodovia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram um Fiat Palio tomado pelas chamas.

De acordo com as informações iniciais, o automóvel havia saído da pista após colidir com um caminhão-reboque que seguia no sentido contrário. O veículo de carga fazia o trajeto do estado de São Paulo para a Bahia.

As chamas consumiram toda a estrutura do carro e ainda se espalharam para a vegetação às margens da rodovia. Com o uso de equipamentos de proteção e técnicas de combate a incêndio, os bombeiros sinalizaram a via e extinguiram o fogo no automóvel e na vegetação. A operação durou cerca de uma hora e consumiu aproximadamente dois mil litros de água.

Quando a equipe chegou ao local, uma guarnição da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) já atuava na ocorrência. Três ambulâncias, duas do Samu e uma da concessionária Eco135, também prestavam atendimento às vítimas.

Ao todo, quatro pessoas se envolveram no acidente. Três delas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico. O condutor do Fiat Palio morreu no local. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem.

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As causas do acidente serão investigadas.