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CARBONIZADO

Motorista é encontrado carbonizado dentro de carro na Grande BH

Vítima estava desaparecida desde quinta-feira; polícia encontrou cápsula de arma no veículo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/06/2026 12:15 - atualizado em 06/06/2026 12:17

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Viatura da PM
Apesar do estado de carbonização, a vítima foi identificada, sendo um gesseiro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 41 anos foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado nessa sexta-feira (5/6), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o veículo foi localizado na Rua Cristal, no Bairro Parque Novo Ceasa. O automóvel, um Fiat Cronos branco, era alugado de uma locadora.

Quando os policiais chegaram ao local, o incêndio já havia sido extinto, não sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros.

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A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos técnicos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Apesar do estado de carbonização, a vítima foi identificada. O irmão do homem compareceu ao local e informou que ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (4/6).

Dentro do veículo, os policiais encontraram um relógio reconhecido pelo familiar como pertencente à vítima. Também foi localizada uma cápsula deflagrada de calibre .380.

Segundo o irmão, o homem trabalhava como gesseiro e costumava enfrentar desentendimentos relacionados a serviços que iniciava e não concluía. Ainda conforme o relato, ele já havia recebido ameaças e sofrido agressões anteriormente.

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O veículo foi removido para um pátio credenciado em Esmeraldas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte.

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