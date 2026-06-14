Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em acidente no Norte de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (14/06) na rodovia MGC-135, altura do km 166, em Januária, Região Norte de Minas Gerais.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a colisão entre um Chevrolet Classic e um Volkswagen Gol também deixou cinco vítimas feridas: três homens e duas mulheres. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram algumas vítimas já fora dos veículos. Foram necessárias duas ambulâncias do SAMU para fazer os atendimentos e encaminhar os feridos para atendimento médico.

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A Polícia Militar também esteve presente e ficou responsável pela cena até a chegada da perícia da Polícia Civil.