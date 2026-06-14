Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em acidente no Norte de Minas
Foram necessárias duas ambulâncias do SAMU para levar as vítimas para o atendimento médico
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Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (14/06) na rodovia MGC-135, altura do km 166, em Januária, Região Norte de Minas Gerais.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a colisão entre um Chevrolet Classic e um Volkswagen Gol também deixou cinco vítimas feridas: três homens e duas mulheres. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
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Ao chegar no local, os bombeiros encontraram algumas vítimas já fora dos veículos. Foram necessárias duas ambulâncias do SAMU para fazer os atendimentos e encaminhar os feridos para atendimento médico.
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A Polícia Militar também esteve presente e ficou responsável pela cena até a chegada da perícia da Polícia Civil.