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JANUÁRIA

Uma pessoa morre e cinco ficam feridas em acidente no Norte de Minas

Foram necessárias duas ambulâncias do SAMU para levar as vítimas para o atendimento médico

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
14/06/2026 22:14 - atualizado em 14/06/2026 22:16

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Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas durante acidente em Januária
Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas durante acidente em Januária crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (14/06) na rodovia MGC-135, altura do km 166, em Januária, Região Norte de Minas Gerais. 

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a colisão entre um Chevrolet Classic e um Volkswagen Gol também deixou cinco vítimas feridas: três homens e duas mulheres. A dinâmica do acidente não foi divulgada. 

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram algumas vítimas já fora dos veículos. Foram necessárias duas ambulâncias do SAMU para fazer os atendimentos e encaminhar os feridos para atendimento médico.

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A Polícia Militar também esteve presente e ficou responsável pela cena até a chegada da perícia da Polícia Civil. 

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