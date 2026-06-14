Rodovia é interditada por acidente entre carretas no Oeste de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um acidente envolvendo duas carretas interditou a rodovia MG-050, na altura do km 274, entre os municípios de Piumhi e Capitólio, Região Oeste de Minas Gerais, na tarde deste domingo (14/6). Um motorista ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista de uma das carretas, a que estava carregada de ferragens, perdeu o controle da direção e tombou na pista. A carga atingiu a segunda carreta, que seguia no sentido contrário.

O condutor da carreta que tombou foi encontrado ferido, com intenso sangramento no rosto, mas consciente. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização da vítima, que posteriormente foi levada para atendimento médico pelo SAMU.

O condutor da outra carreta não foi ferido e dispensou atendimento médico no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A rodovia permaneceu totalmente interditada para os trabalhos da perícia técnica, limpeza da pista e retirada dos veículos envolvidos. As causas do acidente ainda serão apuradas.