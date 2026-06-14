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Rodovia é interditada por acidente entre carretas no Oeste de Minas

Carreta carregada de ferragens tombou e a carga foi espalhada pela pista

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
14/06/2026 19:06

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Carreta tomba e motorista fica ferido na rodovia MG-050, altura do km 274
Carreta tomba e motorista fica ferido na rodovia MG-050, altura do km 274 crédito: Divulgação/CBMMG

Um acidente envolvendo duas carretas interditou a rodovia MG-050, na altura do km 274, entre os municípios de Piumhi e Capitólio, Região Oeste de Minas Gerais, na tarde deste domingo (14/6). Um motorista ficou ferido.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista de uma das carretas, a que estava carregada de ferragens, perdeu o controle da direção e tombou na pista. A carga atingiu a segunda carreta, que seguia no sentido contrário. 

O condutor da carreta que tombou foi encontrado ferido, com intenso sangramento no rosto, mas consciente. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização da vítima, que posteriormente foi levada para atendimento médico pelo SAMU.

O condutor da outra carreta não foi ferido e dispensou atendimento médico no local. 

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A rodovia permaneceu totalmente interditada para os trabalhos da perícia técnica, limpeza da pista e retirada dos veículos envolvidos. As causas do acidente ainda serão apuradas.

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