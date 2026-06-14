Rodovia é interditada por acidente entre carretas no Oeste de Minas
Carreta carregada de ferragens tombou e a carga foi espalhada pela pista
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Um acidente envolvendo duas carretas interditou a rodovia MG-050, na altura do km 274, entre os municípios de Piumhi e Capitólio, Região Oeste de Minas Gerais, na tarde deste domingo (14/6). Um motorista ficou ferido.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista de uma das carretas, a que estava carregada de ferragens, perdeu o controle da direção e tombou na pista. A carga atingiu a segunda carreta, que seguia no sentido contrário.
O condutor da carreta que tombou foi encontrado ferido, com intenso sangramento no rosto, mas consciente. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e estabilização da vítima, que posteriormente foi levada para atendimento médico pelo SAMU.
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O condutor da outra carreta não foi ferido e dispensou atendimento médico no local.
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A rodovia permaneceu totalmente interditada para os trabalhos da perícia técnica, limpeza da pista e retirada dos veículos envolvidos. As causas do acidente ainda serão apuradas.