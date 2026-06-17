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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BR-381 será interditada por duas horas nesta quarta; veja rota alternativa

Interdição ocorre para obras no pavimento e afetará o sentido Vitória, na altura do trevo de Caeté

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Wellington Barbosa
BB
Bruno Barros
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
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Bruno Barros
Repórter
17/06/2026 09:00

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BR-381 entre BH e Caeté: risco com tráfego pesado, buracos, pistas simples e imprudência
BR-381 entre BH e Caeté: risco com tráfego pesado, buracos, pistas simples e imprudência crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.a press

Motoristas que pretendem utilizar a BR-381 nesta quarta-feira (17/6) devem se preparar para mudanças no trajeto. A rodovia será interditada no Km 421, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio está previsto para começar às 8h30 e deve durar cerca de duas horas. A interdição ocorrerá no sentido Vitória (ES), próximo ao trevo de acesso a Caeté.

De acordo com a corporação, não haverá sistema de pare e siga durante a execução dos serviços, o que exigirá que os motoristas busquem rotas alternativas.

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A recomendação da PRF é que os condutores planejem o deslocamento com antecedência e consultem aplicativos de navegação antes de acessar a rodovia.

Uma das opções de desvio é seguir por Caeté em direção à localidade de Antônio dos Santos e retornar à BR-381 após o trecho interditado. Apesar de ser uma alternativa viável, parte do percurso é feita por estrada não asfaltada.

A medida foi solicitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para permitir a realização de obras de manutenção no pavimento.

Trecho é considerado crítico

O segmento da BR-381 entre Belo Horizonte, Sabará e Caeté é conhecido pelo elevado número de acidentes e pelo intenso fluxo de veículos, especialmente caminhões.

Além das curvas sinuosas, aclives e declives acentuados, a região passa por intervenções ligadas às obras de melhoria e duplicação da rodovia.

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Por causa do histórico de ocorrências graves, o trecho ficou conhecido popularmente como "rodovia da morte". A expectativa é que a interdição provoque impactos no trânsito da região durante toda a manhã.

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