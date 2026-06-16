Trecho da BR-381, em Caeté, será totalmente interditado para obras

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Motoristas que trafegam pela BR-381 devem ficar atentos nesta quarta-feira (17/6). Segundo comunicado divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia será totalmente interditada no km 421, na altura de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, a interdição está prevista para começar às 8h30 e deve durar cerca de duas horas. O bloqueio ocorrerá no sentido Vitória (ES).

A medida foi informada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e tem como objetivo permitir a realização de obras de manutenção do pavimento asfáltico no trecho.

A orientação é para que os condutores programem a viagem com antecedência e busquem rotas alternativas, quando possível, para evitar transtornos durante o período de interdição.

O trecho da BR-381 na altura de Caeté é amplamente conhecido por ser um dos mais críticos da rodovia em Minas Gerais. A BR-381, especialmente entre Belo Horizonte, Sabará e Caeté, acumula histórico de acidentes graves, tráfego intenso de caminhões, curvas sinuosas, aclives e declives acentuados, além de constantes intervenções e obras.

Por isso, a estrada ganhou ao longo dos anos o apelido de "rodovia da morte". O km 421 fica justamente em uma região que passa por obras de melhoria e duplicação. O fluxo diário de veículos nesse segmento é elevado, o que costuma potencializar os impactos de qualquer interdição.

Melhorias na rodovia começaram no domingo (14/6)

A Nova 381, concessionária responsável pela rodovia, deu início a uma série de melhorias na BR-381 no último domingo (14/6) e segue com intervenções até sábado (20/6) ao longo do trecho entre Caeté e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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Em 12 de junho, a Nova 381 havia informado que entre as atividades previstas estava a manutenção das câmeras do sistema de pedágio eletrônico. “Os serviços serão executados em Governador Valadares (km 174 ao 176), Belo Oriente (km 226 ao 228), Jaguaraçu (km 279 ao 281), João Monlevade (km 343 ao 347) e entre Nova União e Caeté (km 410 ao 414)”, informou na ocasião.

As demais intervenções incluem:

Implantação e renovação da sinalização horizontal entre Nova Era e Caeté (km 322 ao km 422).

Refilamento do pavimento entre Bom Jesus do Amparo e Caeté (km 386 ao km 422)