Cinco são indiciados por execução a tiros em barbearia no interior de Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil informou nesta terça-feira (16/6) que indiciou três homens e duas mulheres, com idades entre 20 e 23 anos, que estariam envolvidos na execução de um jovem, de 24, no último dia 4, em uma barbearia em Araguari (MG), na região do Triângulo. A vítima foi morta a tiros enquanto trabalhava no estabelecimento, no Bairro Paraíso.

Conforme a instituição policial, o atirador, após a fuga, colocou fogo no carroe teria "ficado aguardando o resgate por duas mulheres". No entanto, elas acabaram presas pela Polícia Militar. O suspeito de efetuar os disparos e o outro que teria fornecido o carro também foram detidos.

"Com o decorrer das apurações conduzidas pela equipe de investigação de homicídios da Delegacia Regional em Araguari, um quinto envolvido, apontado como articulador da execução, foi identificado, teve sua prisão decretada pela Justiça e é procurado", explicou a Polícia Civil.

Conforme a instituição policial, o crime foi motivado por "conflitos entre facções criminosas". O inquérito foi remetido ao Ministério Público.

Como mostrou o Estado de Minas, a ocorrência foi registrada inicialmente como tentativa de homicídio. Após ser socorrido, o barbeiro foi transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde foi confirmada a morte.

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Segundo informações repassadas à PM, a vítima era de Tocantins, morava em Araguari há seis anos e havia inaugurado a barbearia há aproximadamente oito meses.