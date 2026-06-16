Minas tem mais de 3 mil presos faccionados, diz secretário da Sejusp

Minas Gerais tem mais de três mil pessoas ligadas a facções criminosas no sistema prisional. O dado foi apresentado nesta terça-feira (16/6) pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco, durante evento em que houve audiência de prestação de contas sobre a área de segurança e seminário sobre o combate ao crime organizado, em Belo Horizonte.

O evento contou com a participação do promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e referência nacional no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo Greco, o estado tem 72.825 presos, dos quais 3.085 são membros de facções criminosas. Eles ficam separados dos outros detentos, em seis penitenciárias que, conforme o secretário, estão sendo adequadas para o padrão de segurança máxima. Isso significa que as unidades contarão com bloqueadores telefônicos e as visitas serão separadas por vidro, sem contato físico. "O maior problema que vemos nessas facções é a permanência do contato interno com o externo", afirmou ele.

Dos detentos faccionados, 2.100 são ligados ao PCC, 800 ao Comando Vermelho (CV), e cerca de 100 têm ligação com outras facções (ADA, TCP, etc). “Hoje, as facções tem de ser combatidas em muitas frentes, uma vez que a atuação delas tem um alcance diverso dentro das comunidades em que há a tentativa de exercer uma governança. O estado tem atuado de maneira capilar justamente com o intuito de cortar todos os elos que as organizações criminosas tentam estabelecer", disse Greco.

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O secretário disse que Minas tem a segunda maior população prisional do país, mas também tem a maior tropa penal, com um policial para quatro presos. A previsão legal da carreira é ter no estado 17.665 cargos. Do total, 16.152 estão ocupados. "Minas é praticamente o único estado da federação que consegue operar com todas as forças de segurança pública de forma integrada". Rogério Greco ainda atribuiu a governos federais passados o crescimento das facções no País e salientou que Minas Gerais está entre os três estados mais seguros da federação.