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CRIME ORGANIZADO

Multinacional do crime: 'PCC já está presente em 28 países', diz promotor

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya afirmou, em BH, que a facção deixou de atuar apenas no tráfico e já está presente em setores da economia formal

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/06/2026 17:55 - atualizado em 16/06/2026 17:59

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O promotor de Justiça Lincoln Gakiya
O promotor de Justiça Lincoln Gakiya crédito: Maurício Vieira

O Primeiro Comando da Capital (PCC) se tornou uma "multinacional do crime" e já se infiltrou em 28 países. A afirmação foi dada pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). A avaliação foi feita nesta terça-feira (16/6), em Belo Horizonte, durante um seminário sobre enfrentamento ao crime organizado em que esteve presente o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Rogério Greco.

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"A percepção que tenho é que as organizações criminosas ganharam o país todo. É um problema que não é só do Brasil", afirmou Gakiya. Ele aponta para um "abandono" do Estado brasileiro, que há cerca de duas décadas, permitiu que as facções saíssem dos estados de origem e tomassem o país. "Hoje, no caso do PCC, já está presente em 28 países. O PCC é uma grande multinacional do crime. Ele saiu de partido do crime, que era praticamente uma defesa dos presos dentro do sistema prisional, e hoje se dedica ao tráfico internacional e está presente também no mercado formal e no sistema financeiro", mencionou.

Para o promotor, o alcance de atividades econômicas legais serve para movimentação e ocultação de recursos. “Hoje a gente fala de tráfico, mas também fala de setor de combustíveis, mineração ilegal, bets e uma infinidade de setores econômicos em que, não só o PCC, mas o crime organizado, está presente”, declarou. Ele ainda citou os valores arrecadados pela organização. "Em 2012 arrecadava 10 milhões de reais por ano, para o tráfego interno, e hoje fatura em torno de 2 bilhões de dólares por ano. Então, em pouco mais de uma década, eles pularam de 10 milhões de reais para 12 bilhões de reais", alegou.

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Na apresentação, ele reforçou a necessidade de combate integrado às organizações criminosas. "Se não houver cooperação dos estados e do país, não vamos combater esse fenômeno. Por isso conclamo para que haja o pacto federativo pela segurança. Também vamos precisar de um olhar muito dirigido para a cooperação internacional, já que estamos falando hoje de organizações criminosas que atuam em vários países", disse. 

Gakiya atua no Ministério Público em SP desde a década de 1990, exercendo funções na região de Presidente Prudente, interior paulista. Sua atuação ganhou notoriedade a partir dos anos 2000, quando passou a integrar investigações relacionadas ao PCC e ao tráfico de drogas. Hoje é referência por sua atuação no combate ao crime organizado. Segundo ele, o Primeiro Comando da Capital, ultrapassou há muito tempo os limites do sistema prisional e, desde 2017, funciona em escala internacional. 

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Como integrante do GAECO, Lincoln participou de operações voltadas ao combate de organizações criminosas, lavagem de dinheiro e corrupção associada ao crime organizado. Também esteve entre os responsáveis por pedidos de transferência de líderes do PCC, incluindo Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como "Marcola", para presídios federais de segurança máxima.

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