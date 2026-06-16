Tutor de buldogue baleado em BH se diz 'feliz' por ver cachorro

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Depois de passar por tratamento veterinário para cuidar dos ferimentos de arma de fogo que sofreu no abdômen, o cão Bruce recebeu o carinho do tutor, Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, nesta terça-feira (16/6). O pet foi baleado por um sargento da Polícia Militar na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte, nessa segunda (15/6).

“Está tudo bem. Cheguei aqui, ele ficou agitado, doido para ir embora. Obrigada pelas mensagens de apoio e pela equipe que o atendeu, vocês são anjos”, disse Alexandre ao ver Bruce pela primeira vez depois do atentado. “Vendo ele, fico mais feliz”, declarou emocionado.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, o tutor do animal relatou que estava na porta da loja de para-choques automotivos, da qual é dono, quando um homem caminhava pela calçada no sentido Centro. O cachorro, então, começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Segundo o tutor, o suspeito também teria apontado para ele, mas a arma travou. O homem, então, foi embora sem dizer nada.

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico veterinário informou que o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais. O cão não corre risco de vida.

Na manhã desta terça-feira, o suspeito foi identificado como sargento da Polícia Militar. Ele se entregou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informa que tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, ouviu os envolvidos. Após interrogatório, o homem, de 42 anos, foi liberado.

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Ainda segundo a PC, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. "As investigações seguem em andamento e outras informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos."