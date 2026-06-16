Chuva causa alagamentos e danos nas ruas de Viçosa

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma forte chuva atingiu a cidade de Viçosa (MG), na Zona da Mata, na noite dessa segunda-feira (15/6) provocando alagamentos e medo na população. Em um registro compartilhado nas redes sociais, um morador grava da janela de sua residência a rua coberta pela enchente que chega a invadir um bar próximo.

De acordo com a Defesa Civil do município, não houve registro de vítimas e nem de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Apesar de não terem sido registrados danos à moradias, estruturas públicas sofreram com a força da água. As equipes atenderam aos chamados durante a noite e retornaram às atividades às 7h desta terça-feira (16) para dar continuidade às vistorias e aos levantamentos dos danos.

Entre os locais afetados estão a região da Ponte do Walter, próximo ao Bahamas Mix, e da avenida PH Rolfs, onde foram registrados alagamentos. Já na entrada do Condomínio Júlia Mollá houve grande acúmulo de lama, pedras e resíduos transportados pela enxurrada, além do deslocamento de parte do calçamento.

No bairro Betânia também foram constatados danos ao calçamento e na Avenida Castello Branco foi registrada a queda de uma árvore de grande porte.

Ainda segundo a Defesa Civil, as secretarias municipais responsáveis já foram acionadas para avaliação dos danos e execução dos reparos necessários.

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Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a previsão para esta terça-feira (16/6) é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado a claro. Na Zona da Mata as temperaturas devem variar entre 14ºC e 28ºC.