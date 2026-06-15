Saiba quais são as cidades de Minas sob risco de tempestade com granizo
Aviso do Inmet prevê chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em municípios das regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Sul e Sudoeste
compartilheSIGA
Moradores de 152 cidades de Minas Gerais devem ficar atentos às condições climáticas nas próximas horas desta segunda-feira (15/6). Um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de tempestades acompanhadas de granizo, rajadas de vento de até 60 km/h e acumulados de chuva que podem chegar a 50 mm por dia em municípios de diferentes regiões do estado. O aviso abrange cidades da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste de Minas e segue válido durante o período indicado pelo órgão meteorológico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Cidades Esponja: como parques, jardins e ruas verdes ajudam a reduzir enchentes e salvar metrópoles das chuvas extremas
De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, além da ocorrência de descargas elétricas e queda de granizo.
Embora o órgão classifique como baixo o risco de danos mais graves, há possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e prejuízos em áreas agrícolas.
Saiba quais são as cidades em risco:
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Andrelândia
- Antônio Carlos
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Arantina
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Baependi
- Barão de Monte Alto
- Barbacena
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Brazópolis
- Caiana
- Cajuri
- Canaã
- Caparaó
- Carangola
- Carmo de Minas
- Carvalhos
- Cataguases
- Caxambu
- Chácara
- Chiador
- Coimbra
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Coronel Pacheco
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Descoberto
- Divinésia
- Divino
- Dom Viçoso
- Dona Eusébia
- Dores do Turvo
- Durandé
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Ewbank da Câmara
- Faria Lemos
- Fervedouro
- Goianá
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Ibertioga
- Itajubá
- Itamarati de Minas
- Itamonte
- Itanhandu
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Lajinha
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Martins Soares
- Matias Barbosa
- Mercês
- Minduri
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Mutum
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira Fortes
- Orizânia
- Paiva
- Palma
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra Dourada
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Pequeri
- Piau
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pouso Alto
- Recreio
- Reduto
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Bárbara do Tugúrio
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santos Dumont
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São João do Manhuaçu
- São João Nepomuceno
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Miguel do Anta
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Vicente de Minas
- Senador Cortes
- Seritinga
- Serranos
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tabuleiro
- Tocantins
- Tombos
- Ubá
- Vieiras
- Virgínia
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande
- Wenceslau Braz
Diante da previsão, a orientação das autoridades é para que a população evite permanecer em áreas abertas durante as tempestades e não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
É recomendado evitar estacionar veículos próximos a placas de publicidade e torres de transmissão de energia. Em caso de raios e ventos intensos, o ideal é desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.