Saiba quais são as cidades de Minas sob risco de tempestade com granizo

Moradores de 152 cidades de Minas Gerais devem ficar atentos às condições climáticas nas próximas horas desta segunda-feira (15/6). Um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de tempestades acompanhadas de granizo, rajadas de vento de até 60 km/h e acumulados de chuva que podem chegar a 50 mm por dia em municípios de diferentes regiões do estado. O aviso abrange cidades da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste de Minas e segue válido durante o período indicado pelo órgão meteorológico.



De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, além da ocorrência de descargas elétricas e queda de granizo.

Embora o órgão classifique como baixo o risco de danos mais graves, há possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e prejuízos em áreas agrícolas.

Saiba quais são as cidades em risco:

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Barão de Monte Alto

Barbacena

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Brazópolis

Caiana

Cajuri

Canaã

Caparaó

Carangola

Carmo de Minas

Carvalhos

Cataguases

Caxambu

Chácara

Chiador

Coimbra

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Coronel Pacheco

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Descoberto

Divinésia

Divino

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores do Turvo

Durandé

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Ibertioga

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhandu

Jesuânia

Juiz de Fora

Lajinha

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Martins Soares

Matias Barbosa

Mercês

Minduri

Miradouro

Miraí

Muriaé

Mutum

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira Fortes

Orizânia

Paiva

Palma

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pouso Alto

Recreio

Reduto

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Margarida

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Francisco do Glória

São Geraldo

São João do Manhuaçu

São João Nepomuceno

São José do Alegre

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Vicente de Minas

Senador Cortes

Seritinga

Serranos

Silveirânia

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tocantins

Tombos

Ubá

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Diante da previsão, a orientação das autoridades é para que a população evite permanecer em áreas abertas durante as tempestades e não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

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É recomendado evitar estacionar veículos próximos a placas de publicidade e torres de transmissão de energia. Em caso de raios e ventos intensos, o ideal é desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.