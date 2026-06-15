Assine
overlay
Início Gerais
GRANIZO

Saiba quais são as cidades de Minas sob risco de tempestade com granizo

Aviso do Inmet prevê chuva intensa, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo em municípios das regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Sul e Sudoeste

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
15/06/2026 16:06

compartilhe

SIGA
×
De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora
De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Moradores de 152 cidades de Minas Gerais devem ficar atentos às condições climáticas nas próximas horas desta segunda-feira (15/6). Um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta risco de tempestades acompanhadas de granizo, rajadas de vento de até 60 km/h e acumulados de chuva que podem chegar a 50 mm por dia em municípios de diferentes regiões do estado. O aviso abrange cidades da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes, Sul e Sudoeste de Minas e segue válido durante o período indicado pelo órgão meteorológico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 mm por hora, além da ocorrência de descargas elétricas e queda de granizo.

Embora o órgão classifique como baixo o risco de danos mais graves, há possibilidade de interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais e prejuízos em áreas agrícolas.

Saiba quais são as cidades em risco:

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Arantina
  • Araponga
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Brazópolis
  • Caiana
  • Cajuri
  • Canaã
  • Caparaó
  • Carangola
  • Carmo de Minas
  • Carvalhos
  • Cataguases
  • Caxambu
  • Chácara
  • Chiador
  • Coimbra
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Coronel Pacheco
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Descoberto
  • Divinésia
  • Divino
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores do Turvo
  • Durandé
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Faria Lemos
  • Fervedouro
  • Goianá
  • Guarani
  • Guarará
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Ibertioga
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Lajinha
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Luisburgo
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Martins Soares
  • Matias Barbosa
  • Mercês
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Mutum
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira Fortes
  • Orizânia
  • Paiva
  • Palma
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Piau
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Pouso Alto
  • Recreio
  • Reduto
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Margarida
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São João do Manhuaçu
  • São João Nepomuceno
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Vicente de Minas
  • Senador Cortes
  • Seritinga
  • Serranos
  • Silveirânia
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tocantins
  • Tombos
  • Ubá
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

Diante da previsão, a orientação das autoridades é para que a população evite permanecer em áreas abertas durante as tempestades e não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É recomendado evitar estacionar veículos próximos a placas de publicidade e torres de transmissão de energia. Em caso de raios e ventos intensos, o ideal é desligar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Tópicos relacionados:

alagamentos alerta chuva granizo inmet instituto-nacional-de-meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay