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PREVISÃO DO TEMPO

Pode chover em BH nesta segunda-feira (15/6) a qualquer hora

Defesa Civil prevê pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de raios e rajadas de vento

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/06/2026 07:36

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610 municípios do estado estão sob alerta laranja para chuvas intensas
A temperatura mínima pela manhã foi de 16,3°C, enquanto a máxima prevista é de 24°C crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A semana começa com previsão de chuva em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (15/6), o tempo deve permanecer instável durante todo o dia, segundo a Defesa Civil da capital.

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A previsão meteorológica indica céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A partir da tarde, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

A temperatura mínima registrada foi de 16,3°C, enquanto a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 17,0°C, à 0h50;
  • Centro-Sul: 16,3°C, às 5h55;
  • Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 14,0°C, às 3h;
  • Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 18,4°C, às 6h;
  • Venda Nova: 16,6°C, às 5h50.

A orientação é que moradores redobrem a atenção em caso de chuva forte, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante a ocorrência de descargas elétricas.

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