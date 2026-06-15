Pode chover em BH nesta segunda-feira (15/6) a qualquer hora

A semana começa com previsão de chuva em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (15/6), o tempo deve permanecer instável durante todo o dia, segundo a Defesa Civil da capital.

A previsão meteorológica indica céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A partir da tarde, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.

A temperatura mínima registrada foi de 16,3°C, enquanto a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,0°C, à 0h50;

17,0°C, à 0h50; Centro-Sul: 16,3°C, às 5h55;

16,3°C, às 5h55; Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 14,0°C, às 3h;

16,3°C, com sensação térmica de 14,0°C, às 3h; Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 18,4°C, às 6h;

16,4°C, com sensação térmica de 18,4°C, às 6h; Venda Nova: 16,6°C, às 5h50.

A orientação é que moradores redobrem a atenção em caso de chuva forte, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante a ocorrência de descargas elétricas.