Pode chover em BH nesta segunda-feira (15/6) a qualquer hora
Defesa Civil prevê pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de raios e rajadas de vento
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A semana começa com previsão de chuva em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (15/6), o tempo deve permanecer instável durante todo o dia, segundo a Defesa Civil da capital.
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A previsão meteorológica indica céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A partir da tarde, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas ocasionais de vento.
A temperatura mínima registrada foi de 16,3°C, enquanto a máxima prevista é de 24°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.
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Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 17,0°C, à 0h50;
- Centro-Sul: 16,3°C, às 5h55;
- Oeste: 16,3°C, com sensação térmica de 14,0°C, às 3h;
- Pampulha: 16,4°C, com sensação térmica de 18,4°C, às 6h;
- Venda Nova: 16,6°C, às 5h50.
A orientação é que moradores redobrem a atenção em caso de chuva forte, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante a ocorrência de descargas elétricas.