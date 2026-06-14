Três pessoas ficam ilhadas durante chuva em Uberlândia
A água chegou a alcançar a parte superior do para-choque do carro onde estavam as vítimas
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Uma forte chuva atingiu a cidade de Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, no fim da tarde deste domingo (14/06). Três pessoas ficaram ilhadas em um carro e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG).
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De acordo com a corporação, o veículo transitava pela avenida Rondon Pacheco, Bairro Tabajaras, quando foi surpreendido pela enchente. A água já atingia a parte superior do para-choque do veículo quando os bombeiros conseguiram alcançar o carro e retirar os ocupantes.
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Nenhuma das vítimas apresentava ferimentos ou necessitava de encaminhamento para atendimento médico.
A avenida Geraldo Abrão, no Bairro Jardim Inconfidência, também sofreu com inundação e o CBMMG foi acionado. Porém, o nível da água desceu rapidamente e não houve necessidade da atuação dos bombeiros.
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O Estado de Minas tentou entrar em contato com a Prefeitura de Uberlândia mas, até o momento da publicação desta matéria, não obteve resposta.