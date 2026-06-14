Rope Jump: criador da modalidade morreu por falha no sistema de cordas

A morte da jovem Maria Eduarda, após ser arremessada de uma altura de 40 metros, no interior de São Paulo, o esporte radical chamou a atenção. O rope jumping ficou conhecido nos anos de 1990 e ganhou notoriedade com Dan Osman, considerado o criador da prática. Curiosamente, Osman faleceu em 23 de novembro de 1998, após um salto na Leaning Tower, rocha localizada no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, devido a uma falha no sistema de cordas.

De acordo com a investigação, conduzida pelo Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos, uma decisão de Osman de mudar o ângulo do salto fez com que trechos das cordas, que eram ligadas por nós, se cruzassem durante a queda, gerando atrito, provocando aquecimento e o corte do próprio equipamento. Segundo a apuração da autoridades americanas, as cordas estavam em boas condições de conservação.

Sensação de queda livre

Muitas vezes confundido com o bungee jump, o rope jumping funciona de forma diferente. Na modalidade, o praticante salta de locais como pontes, viadutos, prédios ou paredões rochosos, usando cordas com pouca elasticidade. No esporte, a sensação de queda livre é maior, antes da desaceleração.



Morte em São Paulo

A corda, que deveria ser presa ao corpo de Maria Eduarda, foi esquecida no chão. Em vídeos gravados por quem acompanhava o salto e publicados nas redes sociais, é possível ver três homens carregando a jovem.

Depois que ela é erguida, um deles permanece atrás, observando, enquanto outros dois continuam por uma estrutura metálica. A corda estava enrolada no chão, atrás deles.

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Quando Maria Eduarda é arremessada, as pessoas que aguardavam sua vez de saltar percebem a falta do equipamento e se desesperam. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou parada cardiorrespiratória e óbito no local.