Lar de idosos é interditado por falta de alvará e servir alimentos vencidos

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Operação Virtude interditou uma Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa (ILPI) localizada no bairro Cidade Nova, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira (15/6). Outra instituição, localizada no Barreiro, foi parcialmente interditada.

Entre as irregularidades encontradas na unidade do Cidade Nova estão a acessibilidade inadequada, falta de alvará sanitário, alimentos com data de validade vencida e excesso de moradores. Além disso, nenhum dos idosos assinou o contrato para estar na instituição. Os documentos foram assinados por terceiros, sem comprovação de que seriam os representantes legais dos idosos.

A operação faz parte das ações do mês de combate à violência contra a pessoa idosa e foi realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a Polícia Civil (PCMG), o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária.

Segundo o MPMG, as instituições têm sete dias para providenciar o retorno das pessoas idosas para os respectivos lares, conforme determina uma Portaria da Vigilância Sanitária.

“Na ILPI do bairro Cidade Nova, que tem oito pessoas idosas institucionalizadas, há várias escadas e não tem rampa com inclinação adequada, o que acaba confinando as pessoas idosas dentro dos próprios quartos. Além disso, não tem alvará da vigilância sanitária. Encontramos vários alimentos que estavam com data de validade vencida. Verificamos ainda a ausência de referência técnica e de profissionais de limpeza, o que acaba sobrecarregando os cuidadores”, declarou a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência (CAOIPCD), Erika de Fátima Matozinhos Ribeiro.

Já na unidade do Barreiro, foram observadas irregularidades como a ausência de alvará sanitário, condições precárias de alimentação, ausência de atendimento médico frequente e ausência de acessibilidade em parte do imóvel. O local foi interditado parcialmente e foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta com o MPMG.

Mais dois locais, um no Bairro Sagrada Família, na Região Leste da capital, e outro também no Barreiro, foram inspecionados e aprovados.

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“O objetivo da nossa inspeção, nessa instituição, é exatamente esse, combater a violência contra a pessoa idosa e garantir que o acolhimento institucional seja feito com dignidade, respeito, autonomia e participação social dessas pessoas”, diz a promotora de Justiça Fernanda Caram Monteiro, que atua na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e das Pessoas Idosas de Belo Horizonte.