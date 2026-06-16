Mulher faz cocô e joga em policiais durante prisão no Centro de BH

Uma mulher de 35 anos foi presa na tarde dessa segunda-feira (15/6) ao agredir policiais militares durante uma abordagem na Rua Caetés, no Centro de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região quando recebeu informações do sistema Olho Vivo sobre uma mulher se escondendo entre veículos estacionados.

Ao perceber a aproximação dos militares, a suspeita tentou fugir. Ela foi alcançada pouco depois, mas, conforme a ocorrência, apresentou comportamento agressivo e resistiu à abordagem.

A PM informou que a mulher empurrou os policiais, além de desferir socos e chutes na tentativa de escapar. Ainda de acordo com os militares, ela retirou parte das roupas durante a contenção, defecou e arremessou as fezes contra os policiais, atingindo o uniforme de um cabo e de um sargento.

Diante da resistência, os militares utilizaram uma arma de choque elétrico. Segundo o boletim, foram necessários dois disparos para conter a suspeita. Após ser algemada, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ela.

A mulher foi conduzida para a Delegacia de Plantão (Deplan II). Conforme a PM, ela continuou com comportamento agressivo durante o deslocamento, chutando o compartimento da viatura e espalhando fezes no interior do veículo.

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O caso foi encaminhado à Polícia Civil.