BH: mulher é espancada pelo ex-noivo por causa de dívida de R$ 20 mil
Vítima foi encontrada desacordada dentro do próprio carro e precisou ser levada ao Hospital Odilon Behrens
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Uma mulher de 37 anos foi brutalmente agredida na tarde dessa segunda-feira (15/6), no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O suspeito, de 46 anos, foi preso em flagrante por policiais que passavam pela rua.
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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Vila Rica. Os militares encontraram a vítima desacordada no banco traseiro do próprio carro, um Chevrolet Onix branco.
A mulher apresentava marcas de violência no pescoço, hematomas provocados por esganadura, além de ferimentos decorrentes de socos e chutes. Conforme a ocorrência, ela também teve a cabeça batida contra a porta do veículo.
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A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Segundo os militares, ela não conseguia falar nem permanecer em pé devido ao estado de saúde. A mulher se queixava de dores no pescoço, coluna cervical, lombar, rosto, cabeça e pernas, permanecendo sob observação médica.
O suspeito, que seria ex-noivo, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir. Ele relatou que estava em uma oficina quando recebeu uma ligação da vítima para tratar de um acerto financeiro envolvendo uma dívida de R$ 20 mil. Segundo a versão apresentada por ele à polícia, a mulher disse que não conseguiria quitar o valor e informado o endereço onde estava, para ele resolver a situação "do jeito que ele quisesse".
O homem contou que foi até o local, um salão de beleza, em uma motocicleta Honda Hornet vermelha. No estabelecimento, os dois iniciaram uma discussão. Ainda de acordo com o relato do suspeito, ele perdeu o controle durante a discussão, retirou a mulher à força do salão, a jogou no chão e passou a agredi-la com socos, chutes e esganadura até que ela desmaiasse.
Após as agressões, ele colocou a vítima no banco traseiro do carro dela. Segundo a PM, ao fechar a porta do veículo, ele ainda atingiu a cabeça da mulher. Nesse momento, uma viatura passava pela rua. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir correndo, mas acabou preso.
Uma amiga da vítima relatou que havia saído para comprar um lanche em uma padaria e, ao retornar cerca de 15 minutos depois, encontrou o homem colocando a mulher desacordada dentro do carro. Ela afirmou que começou a pedir socorro e uma viatura da polícia passou bem na hora.
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O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, que investigará o caso.