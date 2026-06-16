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CRUELDADE

Vídeo: buldogue francês é baleado em avenida movimentada de BH

Suspeito fugiu após os disparos; veterinário informou que o animal não corre risco de vida

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/06/2026 07:44 - atualizado em 16/06/2026 08:41

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Câmeras flagraram o homem fugindo em direção ao Centro enquanto recarregava a arma de fogo
Câmeras flagraram o homem fugindo em direção ao Centro enquanto recarregava a arma de fogo - (Imagem Ilustrativa) crédito: PxHere/Reprodução

Um buldogue francês foi baleado nessa segunda-feira (15/6) na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o tutor do animal, de 27 anos, relatou que estava na porta de um estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada no sentido Centro.

Ao passar próximo à loja, o cachorro começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

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Assustado, o cão correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar na frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cão.

O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento.

Câmeras de segurança registraram as características do suspeito, que é descrito como um homem alto, pardo, calvo, com cavanhaque, usando camisa preta, calça jeans, tênis branco e óculos escuros. Ele carregava uma caixa de papelão na mão esquerda.

As imagens também mostram o homem fugindo em direção ao Centro enquanto recarregava a arma de fogo. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu cinco cápsulas deflagradas.

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com o Boletim de Ocorrências, o médico responsável informou que o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais, e ele não corre risco de vida.

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A Polícia Militar realiza buscas para localizar o suspeito.

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