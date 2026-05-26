Vídeo: Pitbulls matam cachorro em Uberlândia
Dois cães da raça pitbull, que estavam soltos e sem focinheira, mataram um cachorro de pequeno porte em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um vídeo mostra o ataque dos animais. O caso foi registrado na Rua do Adolescente, no Bairro Laranjeiras, na Zona Sul da cidade.
O cachorro atacado era cuidado e alimentado por diversos moradores da região. As imagens do flagrante mostram os dois pitbulls pela rua antes de avançarem contra o cachorro, que foi imobilizado no meio da via.
Em um dos trechos do vídeo, os pitbulls aparecem arrastando o cachorro pelo pescoço. Não houve tempo para socorrer o pequeno animal, que morreu ainda no local.
Moradores que fizeram a denúncia sobre o caso à polícia informaram que se sabe quem são os tutores dos pitbulls que atacaram o cão que era cuidado pela vizinhança.
A situação será investigada.