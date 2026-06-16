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CRIME

Sargento da PM que atirou em buldogue em BH se entrega à polícia

Cachorro foi atingido no abdômen mas não teve órgãos vitais atingidos. Ele se recupera em uma clínica veterinária

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
16/06/2026 13:34 - atualizado em 16/06/2026 16:50

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: PMMG/Divulgação

O homem que atirou contra um buldogue francês nessa segunda-feira (15/6) se entregou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil nesta manhã (16/6). Ele é sargento da ativa da Polícia Militar (PMMG).

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“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informa que tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.

O sargento é suspeito de atirar cinco vezes contra um cachorro na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte (MG). Pelo menos um tiro acertou o abdômen do animal. 

Segundo a Polícia Militar, o tutor do animal, de 27 anos, relatou que estava na porta de um estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada no sentido Centro. Ao passar próximo à loja, o cachorro começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Segundo o tutor, o suspeito também teria apontado para ele, mas a arma travou. O sargento então foi embora sem dizer nada. 

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com o Boletim de Ocorrências, o médico veterinário responsável informou que o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais, e ele não corre risco de vida.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, ouviu os envolvidos. Após interrogatório, o homem, de 42 anos, foi liberado.

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Ainda segundo a PC, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. "As investigações seguem em andamento e outras informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos."

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