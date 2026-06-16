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TRÁFICO DE DROGAS

Dupla é presa com mais de 900 porções de drogas em bairro de BH

Polícia Militar encontrou 635 pinos de cocaína e 299 pedras de crack durante ação na Região Leste da capital

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/06/2026 05:43 - atualizado em 16/06/2026 06:58

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Além das drogas, os policiais encontraram R$ 125 em dinheiro
Além das drogas, os policiais encontraram R$ 125 em dinheiro crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens, 24 e 26 anos, foram presos na noite dessa segunda-feira (15/6) durante uma operação da Polícia Militar no bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a corporação, eles receberam uma denúncia anônima de entrega de uma carga de drogas. Ao chegarem no local, encontraram os suspeitos escondendo elas em um matagal na região do Beco Mamão com o Beco Dama da Noite.

Durante a ação, os militares do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram recolhidos 635 pinos de cocaína e 299 pedras de crack.

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Além das drogas, os policiais encontraram R$ 125 em dinheiro. O homem de 26 anos tem seis passagens na polícia, entre elas por tráfico de drogas, lesão corporal, furto e roubo.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia da Polícia Civil.

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