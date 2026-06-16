Homem tenta se vingar do ex, incendeia carro errado e acaba preso em Minas
Autor, de 29 anos, disse que queria colocar fogo no carro do ex-namorado, após um término conturbado. Imagens ajudaram a polícia a chegar até o suspeito
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Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após incendiar um veículo em Silvianópolis, no Sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que pretendia se vingar do ex-companheiro após o fim de um relacionamento, mas acabou colocando fogo no carro errado.
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Durante patrulhamento de rotina, na madrugada do último domingo (14/6), os militares se depararam com um Fiat Palio branco em chamas em uma rua da cidade. Imediatamente, a equipe utilizou o extintor da viatura e galões de água para controlar o incêndio, evitando que o fogo se espalhasse.
Enquanto a ocorrência era atendida, os policiais abordaram um homem que estava nas proximidades em atitude considerada suspeita. Naquele momento, ele alegou não saber o que havia acontecido e acabou sendo liberado.
No entanto, a equipe realizou o levantamento de imagens do sistema de monitoramento da cidade. A análise das gravações mostrou que o mesmo homem abordado anteriormente era o responsável por provocar o incêndio.
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Com as evidências, os militares iniciaram rastreamento e localizaram o suspeito, que foi preso Magson Gomes em flagrante. Ao ser confrontado com as imagens, ele confessou o crime e relatou que pretendia incendiar o veículo do ex-companheiro por causa de um término conturbado.
Contudo, ele se confundiu e acabou ateando fogo em um automóvel pertencente a outra pessoa. O veículo foi incendiado e removido para um pátio credenciado pelo Detran, onde permanece à disposição do proprietário.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Pouso Alegre.
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*Iago Almeida/ Especial do Terra do Mandu para o Estado de Minas