Motorista de carreta morre após bater em mureta e em ônibus na Fernão Dias

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente, na madrugada desta terça-feira (16/6), na Fernão Dias, em Pouso Alegre, Sul de Minas. O acidente envolveu uma carreta que transportava cimento e um ônibus que carregava trabalhadores para uma indústria.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 1h45, o motorista da carreta, que seguia no sentido Belo Horizonte para São Paulo, teria perdido o controle da direção, saiu da pista e invadiu o canteiro central, se chocando contra a mureta de proteção que divide as pistas.

O semirreboque atravessou para a pista contrária e foi atingido pelo ônibus da empresa Max Tour. No ônibus estavam o motorista e 30 trabalhadores de uma indústria que seguia da fábrica em Pouso Alegre para as cidades vizinhas de Itajubá e Piranguinho, após o turno de trabalho.

Ainda conforme a PRF, em decorrência do acidente, o condutor da carreta morreu no local, após o choque da cabine contra a barreira que divide as pistas. O motorista do ônibus sofreu lesões graves e foi socorrido para atendimento médico. Um dos passageiros sofreu lesões leves. Os demais ocupantes do ônibus não sofreram ferimentos.

O trânsito na Fernão Dias, no sentido BH, ficou interditado quase toda a madrugada, sendo liberado depois das 5h. Uma faixa permanece fechada, até a retirada dos veículos envolvidos no acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Perícia da Polícia Civil e dos serviços de resgate da concessionária Motiva atenderam a ocorrência. As identidades das vítimas fatais e feridas não foram informadas.

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*Magson Gomes