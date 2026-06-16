'O PCC criou o próprio banco', diz promotor sobre fintechs

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Primeiro Comando da Capital (PCC) passou por uma transformação na última década, deixando de ser apenas uma facção prisional para se consolidar como uma "multinacional do crime", com faturamento estimado em US$ 2 bilhões anuais (cerca de R$ 12 bilhões). O alerta e o raio-x da atual estrutura da organização criminosa foram apresentados pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), durante seminário realizado em Belo Horizonte, nesta terça-feira (16/6). Gakiya é referência nacional no combate à facção.

Em BH, o promotor revelou como a ausência de marcos regulatórios e falhas de fiscalização permitiram que o PCC migrasse do tráfico tradicional para o coração do sistema financeiro, utilizando fintechs (bancos digitais) e fundos de investimento.

Diferentemente de cenários como o do Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho (CV) ainda exibe fuzis para disputar e proteger territórios de invasões, o PCC atingiu uma fase de estabilização. "Não há necessidade mais de proteção armada do território, porque o território já é todinho do PCC. Os fuzis são para proteção contra os inimigos", acrescentou Gakiya.

Essa consolidação territorial abriu caminho para o salto financeiro. Conforme o promotor, em 2012, a arrecadação da facção com o tráfico interno, rifas e caixinha era de R$ 10 milhões por ano. A partir de 2017, com a expansão agressiva para o tráfico internacional de drogas, a receita saltou para os atuais US$ 2 bilhões anuais.

De acordo com Gakiya, a sofisticada lavagem de dinheiro da facção encontrou terreno fértil no ecossistema das fintechs (empresas de pagamento e bancos digitais) devido a um "apagão" institucional de fiscalização que durou anos. O promotor explicou que, inicialmente, com apenas R$ 80 mil era possível abrir uma empresa de pagamento.

"Faz quatro anos que falo das fintechs. Porque onde existe deficiência de regulamentação, de fiscalização, baixo risco penal e alta lucratividade, eles (o PCC) estão presentes. O Banco Central (BC) autorizava como empresa de pagamento, mas não fiscalizava. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a Receita Federal também não tinham essa obrigação legal na época. Quem fiscalizava isso? Ninguém. Então, os caras criaram o próprio banco", revelou o promotor.

O cenário de total opacidade nessas plataformas digitais começou a mudar após os desdobramentos da Operação Carbono Oculto, liderada pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação jogou luz sobre o problema e forçou uma reação conjunta do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, do Coaf e do Banco Central, que passaram a implementar portarias rígidas de fiscalização.

Banco Master

Ainda segundo o promotor de Justiça, com a luz lançada sobre as fintechs, o PCC rapidamente migrou suas operações para estruturas ainda mais complexas: os fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) e fundos privados na região da Faria Lima, na capital paulista.

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Gakiya ainda expôs que recursos ilícitos rastreados na Operação Carbono Oculto saíam de fintechs, passavam por camadas sucessivas de fundos de investimento e alcançavam o Banco Master. O promotor alertou que essa contaminação da cadeia bancária nacional pode expor o sistema financeiro brasileiro a duras sanções internacionais, como a classificação do PCC como organização terrorista pelo governo dos Estados Unidos.