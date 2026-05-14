Fintechs atingem 123 milhões de clientes no país

A digitalização, o avanço das tecnologias e a inovação resultaram em um aumento expressivo na inclusão financeira no Brasil. É o que aponta o Relatório de Cidadania Financeira (RCF) 2025, elaborado pelo Banco Central e disponibilizado em abril. De acordo com o RCF, 175 milhões de adultos mantinham relacionamento com instituições financeiras no fim de 2024, o equivalente a 96,4% da população adulta — para se ter uma ideia da evolução, em 2020 o número de indivíduos com uma conta bancária ou de pagamento era de 159 milhões.

Em meio a um ambiente financeiro cada vez mais online, as fintechs seguiram ampliando sua participação no mercado e já alcançam 123 milhões de clientes, em sua maioria pessoas entre 35 e 60 anos (48%) e até 34 anos (44%), principalmente no Sudeste (44%) e Nordeste (26%) do país. Na outra ponta, os bancos tradicionais, por muitos anos os principais players do segmento, somam 171 milhões de clientes, também com destaque entre as faixas etárias entre 35 e 60 anos (46%) e até 34 anos (34%), igualmente nas regiões Sudeste (43%) e Nordeste (26%).

Destacado pelo RCF como meio impulsionador da inclusão financeira nos últimos anos, o Pix, sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020, já havia sido adotado por mais de 70% da população de baixa renda no final de 2023, segundo o levantamento do BC.

“E também no que diz respeito ao Pix, é relevante notar que as fintechs se destacaram, com número médio superior de transações mensais originadas por adultos do CadÚnico e volumes de transações mais elevados do que os bancos tradicionais”, pontua Claudia Amira, diretora-executiva da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).

“A força das fintechs também é sentida quando analisamos a projeção de empresas especializadas em crédito, que ano a ano vêm ampliando a base de clientes pessoas físicas e jurídicas, além de aumentar o volume de recursos financeiros concedidos. E a tendência é que, com o fortalecimento de modalidades com garantia e o emprego de inteligência artificial, as fintechs sigam ampliando seu market share na concessão de crédito”, completa a executiva.

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A edição do ano passado da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, estudo realizado pela ABCD e pela PwC Brasil, apontou que o volume de crédito concedido pelas 44 fintechs de crédito analisadas alcançou R$ 35,5 bilhões em 2024, um aumento de 68% em relação ao ano anterior (R$ 21,1 bilhões).