Número de fintechs cresce 77% e impulsiona setor de crédito
Total de empresas deve chegar a 3 mil até 2027. Em abril, maior evento do segmento vai reunir mais de 10 mil pessoas em São Paulo.
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O número de fintechs (empresas financeiras baseadas em tecnologia) vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Atualmente, o país conta com cerca de 2 mil instituições ativas e a estimativa é que esse número alcance 3 mil empresas até 2027. Desde 2020, o setor registra um crescimento de aproximadamente 77%. Os dados fazem parte de levantamento da A&S Partners, com base em estudos da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).
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Esse avanço está diretamente relacionado ao crescimento do mercado de crédito, especialmente no segmento de empréstimo consignado. De acordo com o Banco Central do Brasil, o volume dessa modalidade superou a marca de R$ 7,1 trilhões em fevereiro, refletindo a expansão da demanda e o aumento da oferta de produtos financeiros. Soma-se a isso a chegada do consignado privado e o movimento de fechamento de agências bancárias tradicionais, que vem redesenhando o modelo de atendimento no país.
Corban 360
Para reunir empresas e profissionais que atuam no mercado de crédito e consórcio no Brasil, será realizada, nos dias 16 e 17 de abril, em São Paulo, mais uma edição do Workshop Corban 360. O evento contará com a participação do economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, além de especialistas de destaque no segmento. O nome de Gilberto Waller Junior, presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), também consta na lista dos palestrantes, com o tema “INSS, correspondentes bancários e instituições financeiras: estratégias integradas para proteção do beneficiário e qualificação do mercado”.
“Estou há mais de 25 anos atuando no setor e acompanhando de perto esse crescimento. O avanço da tecnologia, as linhas de crédito baseadas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o consignado público e, agora, o consignado privado devem acelerar ainda mais o setor, ampliando o acesso ao crédito e gerando novas oportunidades para os empreendedores. O evento traduz exatamente esse momento do mercado”, afirma João Nicastro, fundador e CEO do J17, primeira instituição financeira digital sediada em Londrina (PR).
Estratégia e networking
O Workshop Corban 360 é uma imersão voltada a empresários que buscam escalar suas operações e ampliar resultados. Ao longo de dois dias, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre vendas, gestão, tecnologias, produtos financeiros e segurança de crédito. “O Corban360 nasceu da necessidade de transformar conhecimento em ação. O setor precisava de um ambiente mais dinâmico, com foco em conteúdo prático, troca real entre profissionais e acesso às tendências que estão moldando o futuro do crédito no Brasil”, afirma Gabriel Ramalho, idealizador do evento.
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Reunir cerca de 10 mil profissionais, em um único ambiente, focados no mercado de crédito, é a particularidade do encontro. “O conceito do evento aborda o setor de forma ampla e integrada, com temas como gestão estratégica, inovação, compliance e atualizações regulatórias. Estar presente é importante para quem deseja se manter competitivo”, destaca José Manuel Barbosa, diretor de Marketing e Estratégia do J17. “Eventos como esse representam uma oportunidade de aprendizado, geração de negócios e networking qualificado”, conclui o executivo, comentando que, em 2026, o J17 vai contar com um “stand” no evento para receber seus parceiros de negócios e visitantes, que querem saber mais sobre o setor.
Website: https://j17.com.br/