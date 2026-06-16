Assine
overlay
Início Gerais
CIBERCRIMINALIDADE

'As bets são a bola da vez do crime organizado', alerta promotor de Justiça

Segundo Lincoln Gakiya, a opção é um mercado que movimenta bilhões, mas que ainda padece de uma fiscalização efetiva

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
16/06/2026 18:23 - atualizado em 16/06/2026 18:40

compartilhe

SIGA
×
Promotor de Justiça Lincoln Gakiya apontou que o dinheiro de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), está concentrado em empresas de apostas, as chamadas bets crédito: Maurício Vieira

"Se eu fosse um criminoso hoje, para onde eu iria? Para as bets. Por quê? É uma zona cinzenta". A afirmação foi dada pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, ao projetar os próximos passos do combate ao crime organizado. A declaração ocorreu durante a apresentação de um seminário em Belo Horizonte, nesta terça-feira (16/6).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O promotor apontou que o dinheiro de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), está concentrado em empresas de apostas, as chamadas bets. Segundo ele, a opção é um mercado que movimenta cifras astronômicas, mas que ainda padece de uma fiscalização efetiva.

"A gente tem milhares de empresas funcionando, a maioria ilegais", explicou ele, que também é integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Conforme a avaliação de Gakiya, a dificuldade do estado no combate a essa infiltração é a falta de "pernas" para fiscalizar. A recém-criada Secretaria de Prêmios e Apostas opera com um déficit de pessoal e estrutura.

Leia Mais

A magnitude financeira do problema é expressiva. Lincoln afirmou que as bets movimentam cerca de R$ 120 bilhões por ano no Brasil, dinheiro que acaba ingressando limpo no sistema bancário tradicional. E revelou também que tem alertado os grandes bancos sobre o risco de receberem recursos contaminados pelo crime por meio dessas plataformas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O promotor contou ainda os bastidores de como o poder econômico do setor trava o endurecimento das leis no Congresso Nacional. Durante a tramitação do pacote de leis antifacção no Senado, Gakiya articulou uma emenda para elevar a tributação das bets para 20%, carimbando a diferença de arrecadação diretamente para investimentos em segurança pública. "Voltou para a Câmara e caiu no mesmo dia. Eles estão com um lobby fortíssimo. Então, se eu fosse pensar hoje onde o crime organizado com certeza vai estar, é nas bets", concluiu.

Tópicos relacionados:

bets bh justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay