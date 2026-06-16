'As bets são a bola da vez do crime organizado', alerta promotor de Justiça

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

"Se eu fosse um criminoso hoje, para onde eu iria? Para as bets. Por quê? É uma zona cinzenta". A afirmação foi dada pelo promotor de Justiça Lincoln Gakiya, ao projetar os próximos passos do combate ao crime organizado. A declaração ocorreu durante a apresentação de um seminário em Belo Horizonte, nesta terça-feira (16/6).

O promotor apontou que o dinheiro de organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), está concentrado em empresas de apostas, as chamadas bets. Segundo ele, a opção é um mercado que movimenta cifras astronômicas, mas que ainda padece de uma fiscalização efetiva.

"A gente tem milhares de empresas funcionando, a maioria ilegais", explicou ele, que também é integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Conforme a avaliação de Gakiya, a dificuldade do estado no combate a essa infiltração é a falta de "pernas" para fiscalizar. A recém-criada Secretaria de Prêmios e Apostas opera com um déficit de pessoal e estrutura.

A magnitude financeira do problema é expressiva. Lincoln afirmou que as bets movimentam cerca de R$ 120 bilhões por ano no Brasil, dinheiro que acaba ingressando limpo no sistema bancário tradicional. E revelou também que tem alertado os grandes bancos sobre o risco de receberem recursos contaminados pelo crime por meio dessas plataformas.

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O promotor contou ainda os bastidores de como o poder econômico do setor trava o endurecimento das leis no Congresso Nacional. Durante a tramitação do pacote de leis antifacção no Senado, Gakiya articulou uma emenda para elevar a tributação das bets para 20%, carimbando a diferença de arrecadação diretamente para investimentos em segurança pública. "Voltou para a Câmara e caiu no mesmo dia. Eles estão com um lobby fortíssimo. Então, se eu fosse pensar hoje onde o crime organizado com certeza vai estar, é nas bets", concluiu.