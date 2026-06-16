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Tutor de buldogue baleado afirma estar sofrendo ameaças nas redes sociais

Cão Bruce foi baleado no abdômen por um sargento da Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (15/6)

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Izabella Caixeta
Leandro Couri
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
16/06/2026 15:36 - atualizado em 16/06/2026 16:50

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Alexandre Silva Andrade é dono de Bruce, bulldog francês baleado baleado por sargento da PMMG
Alexandre Silva Andrade é dono de Bruce, buldogue francês baleado por sargento da Polícia Militar crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Durante uma visita ao cão Bruce na clínica veterinária onde o pet está internado, o empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, afirmou ao Estado de Minas que está sofrendo retaliações e ameaças nas redes sociais. O pet, da raça buldogue francês, foi baleado no abdômen nessa segunda-feira (15/6) por um sargento da Polícia Militar (PMMG) na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte.

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"Os valores estão invertidos. Estamos recebendo ameaças de perfis privados aleatórios, e muita gente sem noção tem comentado besteira. Falaram 'quem tinha que ter morrido era você' e 'você é um irresponsável'. Me chamaram de 'corajão', mas eu fui defender meu filho. Quem tem cachorro sabe, é como um filho. Está complicado", desabafou. 

Alexandre afirmou ainda que saiu em defesa do animal por amor: "Foi minha escolha defendê-lo e faria de novo. Como defenderia minha mãe, minha mulher ou qualquer um que eu amo".

Emocionado com o reencontro com o pet, neste terça-feira (16/6), o empresário disse que Bruce passa bem e está ativo. Ainda nesta tarde, Alexandre levará o laudo da equipe veterinária para a delegacia da Polícia Civil (PCMG), onde prestará depoimento.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, Alexandre relatou que estava na porta do estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada. O cachorro então começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Assustado, o cão correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar à frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cachorro. 

O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento. O suspeito então foi embora sem dizer nada. 

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico responsável informou que o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais.

Na manhã desta terça-feira, o suspeito foi identificado como sargento da Polícia Militar. Ele se entregou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informa que tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.

Também em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, ouviu os envolvidos. Após interrogatório, o homem, de 42 anos, foi liberado.

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Ainda segundo a PC, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. "As investigações seguem em andamento e outras informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos."

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