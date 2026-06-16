Tutor de buldogue baleado afirma estar sofrendo ameaças nas redes sociais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Durante uma visita ao cão Bruce na clínica veterinária onde o pet está internado, o empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, afirmou ao Estado de Minas que está sofrendo retaliações e ameaças nas redes sociais. O pet, da raça buldogue francês, foi baleado no abdômen nessa segunda-feira (15/6) por um sargento da Polícia Militar (PMMG) na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte.

"Os valores estão invertidos. Estamos recebendo ameaças de perfis privados aleatórios, e muita gente sem noção tem comentado besteira. Falaram 'quem tinha que ter morrido era você' e 'você é um irresponsável'. Me chamaram de 'corajão', mas eu fui defender meu filho. Quem tem cachorro sabe, é como um filho. Está complicado", desabafou.

Alexandre afirmou ainda que saiu em defesa do animal por amor: "Foi minha escolha defendê-lo e faria de novo. Como defenderia minha mãe, minha mulher ou qualquer um que eu amo".

Emocionado com o reencontro com o pet, neste terça-feira (16/6), o empresário disse que Bruce passa bem e está ativo. Ainda nesta tarde, Alexandre levará o laudo da equipe veterinária para a delegacia da Polícia Civil (PCMG), onde prestará depoimento.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar, Alexandre relatou que estava na porta do estabelecimento comercial do qual é proprietário quando um homem caminhava pela calçada. O cachorro então começou a latir em direção ao suspeito. Nesse momento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra o animal.

Assustado, o cão correu. O tutor tentou protegê-lo e chegou a se colocar à frente do cachorro. No entanto, o animal voltou em direção ao suspeito, que realizou novos disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen do cachorro.

O proprietário da loja conseguiu segurar e travar a arma do suspeito. Enquanto isso, um funcionário recolheu o cachorro ferido e o levou para o interior do estabelecimento. O suspeito então foi embora sem dizer nada.

O cachorro foi levado para atendimento veterinário. De acordo com o boletim de ocorrência, o médico responsável informou que o projétil atravessou o corpo do animal sem atingir órgãos vitais.

Na manhã desta terça-feira, o suspeito foi identificado como sargento da Polícia Militar. Ele se entregou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil.

“A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informa que tomou conhecimento do fato e tomará todas as providências cabíveis. A instituição reafirma seu compromisso com a legalidade e com a transparência na sua missão de servir e proteger a sociedade”, disse a corporação por meio de nota.

Também em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, ouviu os envolvidos. Após interrogatório, o homem, de 42 anos, foi liberado.

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Ainda segundo a PC, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. "As investigações seguem em andamento e outras informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos."