‘Tem muita gente ruim no mundo’, diz dono de buldogue francês baleado em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O empresário Alexandre Silva Andrade, de 27 anos, dono do buldogue francês Bruce, baleado no abdômen por um sargento da Polícia Militar (PMMG), nessa segunda-feira (15/6), em BH, confirmou ao Estado de Minas que o pet se recupera bem do ferimento. Mas, apesar do alívio, o homem viveu momentos de apreensão com o risco de o cão morrer. "Tem muita gente ruim no mundo. Tomem conta dos seus animaizinhos. Não achei que isso poderia acontecer comigo. E aconteceu", disse.

Alexandre conta que o cão é dócil e nunca atacou ninguém. Segundo ele, o pet está acostumado com o movimento da Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Nova Granada, Região Oeste da capital, onde fica a loja de peças automotivas em que o crime aconteceu.

De acordo com o empresário, além de atirar no cachorro, o suspeito apontou a arma para ele e Victor de Jesus Monteiro, funcionário da loja da qual Andrade é o dono. "Graças a Deus a arma falhou", destacou Alexandre.

Victor relatou momentos de medo diante do risco de ser ferido também. "Imaginei que era um ladrão. Quando saí, vi o cara com a arma em punho e dando tiro no cachorro. Tentei tirar o Alexandre da frente porque ele estava indo para cima do cara. Fiquei com medo de o rapaz acabar dando tiro nele. Foi na hora que a arma travou", recordou.

Bruce foi levado às pressas a uma clínica veterinária, onde foi atendido por três profissionais de plantão. "Brucinho passa bem, está comendo, mas muito assustado ainda", sintetizou Alexandre.

Diante da situação assustadora pela qual passou, o empresário clama por justiça. "Peço a todos que não deixem esse caso ser abafado, independentemente de quem seja esse cidadão. A gente não se conhece, não tem nada contra ele, mas quer que ele responda pelos crimes que cometeu", declarou.

'Se faz isso com um cachorro, faz com qualquer um'

O proprietário do comércio vizinho, que não quis se identificar, contou à reportagem que se assustou quando ouviu o primeiro disparo, seguido por outros quatro tiros. Em seguida, foi até a porta da loja e viu o suspeito andando pela avenida.

"Na hora não entendi que era um disparo de arma de fogo porque nunca tinha escutado um tão próximo. Vimos do outro lado da rua um rapaz guardando a arma e andando em paz, como se nada tivesse acontecido", ressaltou. "Se o cara faz isso com um cachorro, faz com qualquer um."

Victor concordou com o empresário do estabelecimento vizinho. "O cara só efetuou os tiros, sem falar nada, e foi embora. Virou as costas e saiu andando tranquilo, como se não tivesse feito nada. Assustador."

Na manhã desta terça-feira, o suspeito foi identificado como sargento da Polícia Militar. Ele se entregou na Delegacia Especializada de Crimes Contra o Meio Ambiente da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna, ouviu os envolvidos. Após interrogatório, o homem, de 42 anos, foi liberado.

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Ainda segundo a PC, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos. "As investigações seguem em andamento e outras informações serão divulgadas após a conclusão dos trabalhos."